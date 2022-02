Ultime Notizie » Google » Google smetterà di offrire spazio illimitato per le copie di backup di Whatsapp

Google prevede di porre fine all’opzione di archiviazione illimitata per le copie di backup delle chat dall’applicazione di messaggistica WhatsApp su Android.

Come riportato sul portale WABetaInfo, al momento, gli utenti che vogliono eseguire il backup su cloud, a parte le chat che vengono salvate in locale sul proprio telefono, hanno un piano illimitato sul servizio di archiviazione file di Google Drive, ma è in sviluppo una nuova funzione che consentirebbe di gestire i backup ha suscitato sospetti tra gli utenti di Internet.

La nuova funzionalità consentirebbe agli utenti di scegliere i tipi di file multimediali di cui desiderano eseguire il backup, al fine di risparmiare spazio su Google Drive.

Secondo il portale, i sospetti sul cambiamento delle politiche di Google sono stati confermati grazie ad uno screenshot del codice di una delle ultime versioni di test del servizio di messaggistica che ne evidenzia le trasformazioni.

In particolare, un pezzo di codice, a cui evidentemente WABetaInfo ha accesso, mostra che WhatsApp prevede di introdurre notifiche che avviseranno gli utenti che il loro “Google Drive è quasi pieno“, così come quando viene raggiunto il limite.

Secondo WABetaInfo, Google potrebbe offrire una certa quota per le chat che possono essere archiviate gratuitamente, anche se al momento non si conoscono i dettagli della modifica.

Nel 2021 Google ha anche annunciato la fine della capacità illimitata del suo servizio Google Foto, che non è più gratuito per gli utenti con più di 15 GB di contenuti multimediali archiviati.