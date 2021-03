Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio TV: Verona-Milan Streaming Napoli-Bologna Gratis, dove vederle Oggi. Alle 12:30 Roma-Genoa

Dove vedere le partite di calcio in tv: Verona-Milan, Napoli-Bologna, Roma-Genoa e tutte le partite di oggi domenica 7 marzo 2021. E Rojadirecta TV? E TarjetaRojaOnline Gratis? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

12:30 Streaming Roma-Genoa (Serie A) – DAZN e DAZN1

Roma-Genoa, sfida valida per la 26a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma: la squadra di Fonseca affronta quella di Ballardini. Giocatori da tenere d’occhio: Leonardo Spinazzola ha contribuito a quattro gol ufficiali (1 gol, 3 assist) nelle ultime quattro partite in cui la Roma è riuscita a segnare, ed ha segnato il gol di apertura l’ultima volta. Anche un altro difensore, Davide Zappacosta, ha segnato il gol di apertura del Genoa a metà settimana, con due dei suoi tre contributi in questa stagione di Serie A che sono arrivati nel primo tempo. Statistica in evidenza: la Roma ha vinto 13 degli ultimi 14 scontri diretti casalinghi in Serie A (1 pareggio), con tre degli ultimi quattro che hanno visto entrambe le squadre riuscire a segnare nel primo tempo.

Streaming Roma Genoa disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

12:30 Inter-Lazio (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:30 Juventus-Milan (Serie A Femminile) – Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

12:30 Inter-Napoli (Serie A Femminile) – Inter Tv (Visibile Su DAZN)

13:00 West Bromwich Albion-Newcastle (Premier League) – Sky Sport Football

14:00 Huesca-Celta (Liga) – DAZN

14:30 Gozzano-Lavagnese (Serie D) – Sportitalia

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

15:00 Streaming Verona-Milan (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Verona-Milan, sfida valida per la 26a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Bentegodi di Verona: la squadra di Juric affronta quella di Pioli. Giocatori da tenere d’occhio: avendo segnato recentemente il 1000esimo gol della storia del Verona in SA, Antonín Barák ha fatto gol dopo l’ora di gioco in tutte e quattro le partite casalinghe in cui lui è riuscito a segnare in questa stagione di Serie A, compreso gol del pareggio contro la Juventus. Per quanto riguarda la squadra ospite, Franck Kessie ha trasformato un rigore in tre partite consecutive in tutte le competizioni, due volte nel primo tempo.Statistica in evidenza: alla fine delle partite di mercoledì, il Milan ha un ottavo (15) delle 120 vittorie in trasferta sia alla fine del primo tempo che alla fine della partita tra tutte le squadre della Serie A dall’inizio della stagione 2019/20.

Streaming Verona Milan sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Crotone-Torino (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite)

15:00 Fiorentina-Parma (Serie A) – DAZN e DAZN1

15:00 Empoli-Cittadella (Serie B) – DAZN

15:00 Liverpool-Fulham (Premier League) – Sky Sport Football

15:00 Grosseto-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Manchester City-Everton (Fa Wsl) – DAZN

15:30 Colonia-Werder Brema (Bundesliga) – Sky Sport Uno

16:15 Atletico Madrid-Real Madrid (Liga) – DAZN

16:15 Dundee United-Celtic (Scottish Premier League) – Sky Sport Arena (Differita)

17:30 Manchester City-Manchester United (Premier League) –

Sky Sport Uno e Sky Sport Football

18:00 Sampdoria-Cagliari (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:00 Arminia Bielefeld-Union Berlino (Bundesliga) – Sky Sport Arena

18:30 Real Sociedad-Levante (Liga) – DAZN e DAZN1

18:30 Ajaccio-Lilla (Coppa Di Francia) – Sportitalia

20:15 Tottenham-Crystal Palace (Premier League) – Sky Sport Football

20:30 Alessandria-Albinoleffe (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

20:30 Novara-Lecco (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Carpi-Modena (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

20:30 Turris-Foggia (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

20:45 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

20:45 Streaming Napoli-Bologna (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Napoli-Bologna, sfida valida per la 26a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli: la squadra di Gattuso affronta quella di Mihajlovic. Giocatori da tenere d’occhio: Lorenzo Insigne ha segnato tre gol nell’arco delle ultime quattro partite casalinghe del Napoli in campionato, segnando due gol nel corso del primo tempo. Per quanto riguarda la squadra ospite, Nicola Sansone ha segnato entrambi i suoi gol in questa stagione di Serie A nell’arco delle ultime quattro partite, ed è stato ogni volta l’ultimo marcatore del Bologna. Statistica in evidenza: sei delle ultime sette partite casalinghe del Napoli nella massima serie hanno visto più di 4,5 cartellini gialli (totali a partita).

Streaming Napoli Bologna sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Reggiana-Lecce (Serie B) – DAZN

21:00 Athletic-Granada (Liga) – DAZN e DAZN1

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.