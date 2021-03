Ultime Notizie » Chi ha vinto Sanremo » Chi ha vinto il Festival di Sanremo 2021

DIRETTA SANREMO – Sabato sera si è svolta l’ultima grande serata in Italia, quando la RAI ha celebrato in diretta streaming il gran finale del Festival di Sanremo 2021. 26 artisti hanno gareggiato per il trionfo di questo festival, oltre alla possibilità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest. Tuttavia, l’artista vincitore può rifiutarsi di rappresentare l’Italia all’Eurovision, e in quel caso sarà la RAI a decidere internamente il candidato italiano all’Eurovision.

Si sono svolte in totale quattro “serate” durante le quale si sono sfidati i 26 partecipanti. Una giuria composta da 300 fan ed esperti di musica, l’orchestra e il coro di Sanremo, l’assistente stampa e il televoto si sono incaricati di decidere il vincitore del concorso.

Superfinalisti

Maneskin – Zitti E Buoni Francesca Michielin & Fedez – Chiamami Per Nome Ermal Meta – Un Milione Di Cose Da Dirti

Il televoto ha rappresentato il 34% del peso, contro il 33% dei giornalisti e il restante 33% dei giudici. Tra i candidati c’erano nomi noti in Eurovision come Ermal Meta o Francesca Michelin. Infine, è stato deciso cheè il vincitore del concorso con la canzone Zitti e Buoni.