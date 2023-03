Ultime Notizie » Feyenoord Roma » Europa League: ai quarti Juventus-Sporting CP e Feyenoord-Roma, tutti gli abbinamenti

DIRETTA CALCIO – Dopo i sorteggi di Champions League, si sono svolti a Nyon quelli di UEFA Europa League 2022-2023. Sarà Juventus-Sporting CP e Feyenoord-Roma. Dalle urme sono uscite inoltre: Manchester United-Sevilla e Leverkusen-Union SG.

Per la Roma si tratta del remake della finale di Conference League della stagione passata e vinta dai giallorossi. La partita d’andata è in programma giovedì 13 aprile, il ritorno giovedì 20 aprile. La finalissima dell’edizione 2022-23 di Europa League è in programma il 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest.

Il sorteggio dei quarti ha definito anche gli accoppiamenti delle semifinali (andata 11 maggio, ritorno 18 maggio). La vincente di Juventus-Sporting CP affronterà in semifinale la vincente di Manchester United-Siviglia. La vincente di Feyenoord-Roma, secondo il tabellone, affronterà la vincente tra Bayer Leverkusen e Union Saint Gilloise.