Ultime Notizie » fotografia » AI Time Machine: come trasformare i nostri volti in personaggi storici

Qualche settimana fa abbiamo citato un sito web dove possiamo postare foto di noi stessi e ricevere immagini create dall’Intelligenza Artificiale con variazioni del nostro volto, ideali per cambiare il nostro avatar sui social network.

Oggi trattiamo lo stesso argomento con un progetto MyHeritage, un progetto conosciuto nel mondo dell’analisi del DNA, capace di ricevere il nostro DNA per analizzare la storia della nostra famiglia.

Nel 2021 hanno creato il progetto che ha dato vita a vecchie foto e ora stanno lanciando AI Time Machine, una nuova funzionalità innovativa che consente a chiunque di viaggiare indietro nel tempo e trasformare facilmente le proprie foto personali quotidiane in immagini iperrealistiche di se stessi come storici figure.

Sul loro sito web è possibile verificare il realismo dei risultati con alcuni esempi, nonché utilizzare il pulsante per avviare i test con le nostre fotografie.

Usano il deep learning avanzato e la tecnologia text-to-image per creare immagini di una persona in diversi periodi di tempo nel corso della storia.

Quando carichi le foto di una persona, AI Time Machine™ costruisce un modello di quella persona in diverse pose e impostazioni dalle foto originali caricate. Quindi, utilizzando uno qualsiasi dei temi predefiniti ambientati in diverse epoche storiche, sintetizza il modello con i temi per produrre immagini sorprendenti di una persona incarnata in una figura storica.

L’obiettivo è creare versioni di noi stessi nello stile di un faraone egiziano, cavaliere medievale o vichingo, passando per una dama del XIX secolo e molto altro.

In questo video hai un esempio di come funziona:

Perché funzioni correttamente è necessario inviare fino a 25 foto (non meno di 10) con diversi scatti dei nostri volti, con alcuni dei nostri corpi, se possibile, e un paio di profili. Una volta identificati sulla piattaforma MyHeritage (o creando un nuovo account), dovremo attendere tra i 30 e i 60 minuti per ottenere i risultati. Ci avvisano via e-mail quando tutto è pronto.