GP Miami: incidente Ferrari, Leclerc provoca Bandiera Rossa, Perez in Pole

FORMULA 1 LIVE – Il Gran Premio di Miami di Formula 1 2023 vedrà il messicano Sergio Perez partire dalla posizione di pole position. Fernando Alonso si schiererà al suo fianco, mentre la Ferrari di Carlos Sainz e la Haas di Kevin Magnussen partiranno dalla seconda fila. Quest’ultimo ha sfruttato l’errore di Charles Leclerc, che ha fatto un testacoda a soli 1’36” dalla fine della Q3, impedendo a tutti di lanciarsi per un ultimo giro: bandiera rossa.

Il pilota monegasco aveva già commesso un errore nel primo tentativo, e domani partirà in settima posizione. Anche Max Verstappen ha commesso un errore e non ha potuto fare il secondo tentativo, partendo quindi dalla quinta fila. In Q2, la sorpresa è stata l’eliminazione di Lewis Hamilton con il tredicesimo tempo. Scopri qui dove vedere la partenza della gara del GP Miami 2023 di F1 in tv e streaming.

La Griglia di Partenza del GP Miami di F1 2023