GP Miami F1 2023 Streaming Gratis info Roja Live, dove vedere Partenza Gara Ferrari in Diretta TV

LIVE STREAMING FORMULA 1 – Oggi si terrà la gara di qualificazione del Gran Premio di Miami, quinta tappa del Campionato del Mondo di Formula Uno. La gara di qualificazione seguirà il solito formato, diviso in tre fasi: Q1, Q2 e Q3. Nel Q1 tutti i 20 piloti parteciperanno e i 5 più lenti saranno eliminati. Nel Q2 verranno ripetute le eliminazioni e solo i 10 piloti più veloci accederanno al Q3 per la pole position.

Fino ad oggi le pole position ottenute nella stagione di Formula 1 del 2023, sono state conquistate da tre piloti diversi: Max Verstappen, Sergio Perez e Charles Leclerc. Si nota che in tre occasioni su quattro il vincitore della gara è stato anche il pilota partito dalla pole position. Nel 2022 a Miami la Scuderia Ferrari ha conquistato la prima fila con Leclerc in pole e Carlos Sainz al suo fianco, ma sono stati superati da Verstappen in gara. Per scoprire chi otterrà la pole position e poi la vittoria, ti lasciamo di seguito tutte le informazioni per vedere il GP Miami 2023 streaming e tv.

Sabato 6 maggio > Qualifiche alle ore 22:00 (differita su TV8 a partire dalle ore 00:15 di domenica)

alle ore 22:00 (differita su TV8 a partire dalle ore 00:15 di domenica) Domenica 7 maggio > Partenza gara alle ore 21:00 (differita su TV8 dalle 23)

Dove vedere GP Miami F1 2023 Streaming Live e Diretta TV senza Rojadirecta in Italiano



Immagini delle Ferrari nel Gran Premio di Miami di Formula 1 in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport F1 (il primo canale televisivo tematico italiano dedicato esclusivamente alla F1 prodotto da Sky Italia, visibile a tutti gli abbonati al pacchetto Sky Sport) e Sky Sport Uno. Inoltre, su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo dello sport in 4K HDR (sul 213 per i clienti Sky Q via satellite), si potrà godere della migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i Gran Premi.

F1 Live streaming gratis per gli abbonati su Sky GO (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). “Rojadirecta Online TV” è illegale, quindi oscurato in Italia. Quando vi collegate a internet usate una connessione VPN per la vostra sicurezza.