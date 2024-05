Ultime Notizie » Diretta Formula 1 » Formula 1 2024 GP Miami Streaming Gratis, dove vedere Partenza Ferrari in TV Online

Max Verstappen conquista la pole a Miami: Ferrari alle sue spalle

Il Gran Premio di Miami si apre con la solita storia: Max Verstappen si aggiudica la pole position, confermando la sua forma straordinaria in questa stagione. Il campione del mondo in carica ha messo tutti d’accordo, piazzandosi davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Una performance magistrale che lascia la concorrenza a bocca aperta, dimostrando ancora una volta il suo talento innato e la determinazione senza pari. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio come è andata la qualifica e le prospettive per la gara.

Max Verstappen al comando: Ferrari in agguato

Max Verstappen ha dato spettacolo durante le qualifiche, mettendo a segno un giro impressionante che gli ha garantito la pole position. Il pilota olandese ha preceduto le due Ferrari di pochi millesimi: Charles Leclerc si è piazzato al secondo posto, seguito da Carlos Sainz. Una situazione che promette scintille in gara, con la Rossa pronta a lottare per la vittoria. Verstappen, però, non intende fare sconti e punta a consolidare il suo vantaggio in testa al campionato. Sarà una sfida avvincente da seguire fino all’ultima curva.

La lotta nel centro del plotone: McLaren e Red Bull in evidenza

La qualifica a Miami ha evidenziato anche la competitività delle scuderie di mezzo plotone. La Red Bull di Sergio Perez si è piazzata in quarta posizione, a soli cinque millesimi dal compagno di squadra Verstappen. Un risultato che conferma il potenziale della vettura austriaca, pronta a inserirsi nella lotta per il podio. Dall’altra parte del box, la McLaren ha fatto vedere i muscoli con Lando Norris e Oscar Piastri che partiranno dalla terza fila. Una performance solida che conferma il progresso della scuderia britannica, pronta a giocarsi le proprie carte in gara.

Sorprese e delusioni: Mercedes in ritardo, Alonso in difficoltà

La sessione di qualifica ha riservato sorprese e delusioni. La Mercedes, dominatrice degli ultimi anni, si è trovata in difficoltà a Miami, con George Russell e Lewis Hamilton che partiranno dalla quarta fila. Un risultato al di sotto delle aspettative per la scuderia tedesca, che dovrà lavorare sodo per recuperare terreno in gara. Ancora peggio è andata alle Aston Martin, con Fernando Alonso che si è classificato solo quindicesimo. Un risultato deludente per il pilota spagnolo, reduce da un ottimo piazzamento nella Sprint Race. Sarà fondamentale per lui una buona partenza per recuperare posizioni e punti preziosi per il campionato.

In conclusione, la qualifica a Miami ha confermato la competitività e l’equilibrio del campionato di Formula 1. Max Verstappen si conferma come il pilota da battere, ma la concorrenza è agguerrita e pronta a dare filo da torcere. Sarà una gara emozionante, con sorpassi (speriamo), strategie e colpi di scena che terranno incollati gli appassionati di motorsport davanti allo schermo.

Dove vedere GP Miami F1 2024 Streaming Live e Diretta TV



Si potrà vedere la corsa delle Ferrari nel Gran Premio di Miami di Formula 1 in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K.

Semafori verdi a partire dalle ore 22:00 italiane di oggi domenica 5 maggio 2024, con il ricordo della la leggenda di Ayrton Senna a 30 anni dalla scomparsa!

Semafori verdi a partire dalle ore 22:00 italiane di oggi domenica 5 maggio 2024, con il ricordo della la leggenda di Ayrton Senna a 30 anni dalla scomparsa!

I numeri di Max Verstappen

Max Verstappen continua a dominare la Formula 1 con la sua 38ª pole position in carriera, confermando la sua straordinaria forma con la sesta pole su sei gare iniziali della stagione. Le sue prestazioni lo pongono a confronto con leggende del passato come Ayrton Senna e Nigel Mansell. Verstappen ha dimostrato una capacità impressionante nel trasformare le pole position in vittorie, con solo una eccezione quest’anno in Australia. Le sue performance lo rendono un avversario temibile per tutti gli altri piloti in pista. Charles Leclerc si è qualificato secondo, ottenendo la sua 35ª prima fila in carriera e confermando la sua competitività anche in questa stagione.