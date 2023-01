Dove vedere PSG-Riyadh Season Streaming Gratis: Manca poco a Lionel Messi e CR7 Cristiano Ronaldo per affrontarsi di nuovo. PSG e Riyadh Season, composta dai migliori calciatori di Al-Hilal e Al-Nassr, hanno fornito dettagli sull’evento che si svolgerà giovedì 19 gennaio 2023 alle ore 18:00 italiane. Il Paris Saint-Germain si recherà a Riyadh, in Arabia Saudita, per giocare contro un XI all-star dei migliori club sauditi Al-Hilal e Al-Nassr.

La partita si giocherà al King Fahd Stadium di Riad, stesso stadio della Supercoppa Italiana Milan-Inter che si gioca questa sera, e dopo aver assistito alla Supercoppa di Spagna, vinta dal Barcellona dopo il 3-1 nel Clásico contro il Real Madrid. Le aspettative di questo incontro sono aumentate, dal momento che sarà possibile vedere David Ospina, André Carillo e Cristiano Ronaldo affrontare Lionel Messi, Neymar e Mbappé. Di seguito le informazioni per vedere la partita PSG-Riyadh Season in video streaming gratis e diretta live tv.

PSG-Riyadh Season Streaming Live: ultime notizie formazioni

La probabile formazione del PSG contro la selezione Riyadh Season nella quale ci saranno David Ospina, André Carillo e CR7 Cristiano Ronaldo e sarà diretta dal tecnico Marcelo Gallardo.

PSG: Gianluigi Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Danilo Pereira, Nordi Mukiele; Warren Zaire, Vitinha, Bernat; Neymar Jr, Lionel Messi e Kylian Mbappé.

PSG-Riyadh Season in TV, che canale?



Allenatore Cristophe Galtier.

PSG-Riyadh Season diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Inoltre, può essere seguito online dalle ore 18 di giovedì 19 gennaio su PSG TV, il servizio di streaming del club parigino, che non deve essere precedentemente contrattato per essere utilizzato.

PSG-Riyadh Season Streaming Gratis senza Roja Live



PSG-Riyadh Season streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Oltre che su PSG TV, la diretta streaming gratis in chiaro anche attraverso i social ufficiali del PSG (YouTube, Facebook e Twitch).

Alternative per vedere PSG-Riyadh Season in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita PSG-Riyadh Season non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.