Dove vedere Juventus-Monza streaming gratis e diretta tv. Allo Stadium di Torino la Juventus di Allegri viene sfidata dal Monza di Palladino, nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia. Alle ore 21:00 italiane di oggi giovedì 19 gennaio 2023 il fischio d’inizio. Allegri squalificato, al suo posto il vice Landucci in panchina.

Occhi puntati sui Bianconeri dopo il pesante ko per 5-1 in campionato contro il Napoli. In caso di parità al 90′ supplementari ed eventuali rigori. La Vecchia Signora ha superato gli ottavi in tutte le ultime 15 stagioni, ossia dal 2007/08 in avanti. Tabellone: chi passa affronterà la vincente di Lazio-Bologna che si gioca alle 18 e trasmessa in diretta tv su Italia 1. Di seguito formazioni e info Juventus-Monza streaming gratis e live tv.

Juventus-Monza, le probabili formazioni

Juventus (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Soulé, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Miretti; Kean. Allenatore: Landucci (Allegri squalificato). A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Barbieri, Locatelli, McKennie, Iling-Junior, Chiesa, Di Maria, Milik.

Monza (3-4-2-1): Cragno; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Colpani, Machin; Gytkjaer. Allenatore: Palladino. A disposizione in panchina: Lamanna, Sorrentino, Caldirola, Barberis, Valoti, Sensi, Ranocchia, Antov, Petagna, Bondo, Carboni, Colombo, Ferraris, D’Alessandro, Vignato.

Arbitro: Pezzuto di Lecce. Guardalinee: Rossi-Scarpa. 4° Uomo: Maggioni. VAR: Nasca. Assistente VAR: Paganessi.

Juventus-Monza in TV in chiaro



Juventus-Monza in programma questa sera alle 21:00 italiane allo stadio “Allianz Stadium” di Torino, sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro su Canale 5. Roja Directa TV è illegale in Italia.

Juventus-Monza Streaming Gratis Live



Juventus-Monza streaming gratis con Mediaset Infinity all'indirizzo https://mediasetinfinity.mediaset.it/diretta/canale5_cC5, dove occorre registrarsi e selezionare la finestra della partita.