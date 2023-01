Ultime Notizie » emilia romagna » Terremoto Oggi in Italia: scosse da Messina a Ravenna

TERREMOTO OGGI – Due scosse di terremoto di magnitudo 2,9 sono state registrate in Italia nelle ultime ore di quest’oggi. Il primo sisma è avvenuto alle ore 19:04 in mare, con epicentro nella Costa Siciliana nord orientale (Messina), a soli 9 Km da Milazzo (ME), a 12 Km da Barcellona Pozzo di Gotto (ME), a 37 Km a Ovest di Messina, 46 Km a Ovest di Reggio di Calabria, con coordinate geografiche (lat,

lon) 38.2360, 15.1400 ad una profondità (ipocentro) di 171 Km.

Il secondo terremoto di oggi M2,9 è stata sentita alle 22:46 con epicentro a 5 km SW di Cervia, in provincia di Ravenna, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.2290, 12.3140 ad una profondità (ipocentro) di 25 Km. Secondo quanto riporta INGV Terremoti, l’epicentro è stato ubicato a 12 Km da Gambettola (FC) e 12 Km a NE di Cesena, 23 Km a SE di Ravenna, 50 Km a E di Imola, 83 Km a E di Bologna.

In nessuno dei due casi sono stati rilevati danni a persone o cose.