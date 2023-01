Ultime Notizie » Come vedere Milan Inter Streaming » Milan-Inter Supercoppa Streaming Gratis su Canale 5

Dove vedere Milan-Inter Streaming Gratis. Un Derby tra le due milanesi vale la Supercoppa Italiana, trofeo in palio tra Milan e Inter, il primo di questa stagione, che si affrontano a Riad, capitale dell’Arabia Saudita (stadio King Fahd). Gara unica con fischio d’inizio mercoledì 18 gennaio 2023 alle ore 20:00 italiane.

La formazione di Stefano Pioli ha vinto lo scorso campionato di Serie A e quella di Simone Inzaghi la Coppa Italia. Proprio l’Inter è stata l’ultima squadra vincitrice della Supercoppa Italiana: un anno fa i nerazzurri superavano la Juventus per 2-1 a San Siro, e ai supplementari, rimontando con Lautaro Martinez e Alexis Sanchez l’iniziale vantaggio bianconero messo a segno da McKennie. Di seguito tutte le informazioni per vedere Milan-Inter streaming gratis e diretta tv.

⚽ Le probabili formazioni di Milan-Inter

Sara il 234esimo confronto tra Milan e Inter nella storia, con il bilancio che vede in vantaggio i nerazzurri per 85 successi a 79; 69 pareggi completano il quadro tra tutte le competizioni. Questa sarà solamente la seconda sfida tra Milan e Inter in Supercoppa Italiana, dopo quella del 6 agosto 2011: in quell’occasione i rossoneri vinsero 2-1 sotto la guida di Massimiliano Allegri, grazie alle reti di Ibrahimovic e Boateng che ribaltarono il vantaggio di Sneijder.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemakers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi.

Milan-Inter in TV

Milan-Inter diretta tv in chiaro con Mediaset su Canale 5 (numero 5 del digitale terrestre).

⚽ Milan-Inter Streaming Gratis

Statistica in evidenza: c’è stata una media di un gol a partita tra l’80° minuto e la fine dei tempi regolamentari nell’arco delle ultime cinque finali di Supercoppa Italiana.

Milan-Inter streaming gratis tramite Mediaset Play, piattaforma di Mediaset. Basterà collegarsi al sito internet da pc fisso o mobile, oppure scaricare l’applicazione su smartphone o tablet. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Sempre pronto a lasciare il segno rapidamente, Rafael Leão ha segnato il primo gol del Milan in tre delle ultime cinque partite. Un giocatore dell’Inter adatto alle grandi partite è Lautaro Martínez, che ha fatto gol in tutte e tre le ultime partite della sua squadra (due volte prima del 25° minuto di gioco) e l’anno scorso ha trasformato un rigore nella finale della Supercoppa Italiana.

Olivier Giroud ed Edin Dzeko (rispettivamente 36 anni, 110 giorni e 36 anni, 307 giorni nella data del match), potrebbero diventare i più anziani giocatori a trovare la rete nella storia della Supercoppa Italiana, superando il record di Cristiano Ronaldo (35 anni e 350 giorni contro il Napoli nel 2021).

Alternative a Rojadirecta e Roja Club per vedere Milan-Inter Streaming Online

Alternative per vedere Milan-Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online come Roja Club che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.