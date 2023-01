Ultime Notizie » Clara Chia » Messaggio occulto di Piquè a Shakira: la targa “2511 MDJ” della Twingo

Da quando Shakira ha pubblicato la sua canzone esplosiva con Bizarrap, Gerard Piqué e la sua ragazza Clara Chía, il rapporto tra la cantante e il calciatore è diventato un continuo scambio di suggerimenti e ognuno viene scrutinato dalla stampa e dai social network.

La colombiana ha lasciato insieme al dj una raccolta di frasi nella canzone, come: “Hai cambiato una Ferrari con una Twingo” o “hai cambiato un Rolex con una Casio”. A tutto questo ha risposto l’ex calciatore in una diretta on twitch sulla Kings League, indossando una Casio al polso e arrivando all’evento su una Renault Twingo.

La risposta di Piqué a Shakira sulla sua Twingo

L’ex giocatore del Barcellona non voleva restare lì e questa domenica è arrivato alla competizione sportiva guidando a una Twingo, l’auto con cui

Il messaggio occulto della targa della Twingo di Piqué

Shakira ha paragonato la fidanzata per disprezzarla. Ma come siamo abituati, Piqué invia sempre messaggi con suggerimenti e questa volta non è stato da meno. L’attenzione non si sarebbe concentrata sull’auto, ma sulla sua

Piqué mantiene la parola data e raggiunge la Kings League… alla guida di una Twingo! La teoria diventata virale sui social è che la targa del veicolo (2511 MDJ) non sia un caso, ma si riferisca piuttosto al giorno preciso (25 novembre 2022) in cui la cantante ha lasciato la casa di Barcellona, ​​che ha condiviso con Piqué e i suoi due figli. Per quanto riguarda le iniziali, si ritiene che siano le iniziali di “Me DeJó” (mi ha lasciato), alludendo al dispetto dell’artista dopo la fatidica rottura.

Non sappiamo se questo sarà reale, ma quello che ci è chiaro è che questo susseguirsi di messaggi non è terminato e continuerà nei prossimi giorni.