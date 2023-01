Ultime Notizie » Casio » Piqué risponde a Shakira: accordo con Casio nella Kings League

Gerard Piqué, l’ex calciatore e principale promotore della nuova Kings League InfoJobs, ha annunciato giovedì che avrebbe fatto un annuncio sulla sua lega tramite Twitch. Tuttavia, il modo di presentare questo annuncio sembrava mostrare che la questione sarebbe andata attorno al presidente di LaLiga Javier Tebas. Ma Piqué è diverso.

Non appena è iniziata la trasmissione dell’atteso annuncio, Piqué ha annunciato che il Kun Agüero avrebbe comunicato in diretta il suo nuovo acquisto. Tuttavia, pochi minuti dopo, l’ex calciatore ha riportato un’altra notizia… non priva di polemiche: Casio e la Kings League InfoJobs raggiungono un accordo. Piqué ha annunciato la sua nuova attività con un orologio Casio al polso.

Piqué risponde a Shakira nel programma Chup Chup Kings

Questa non sarebbe una sorpresa se non fosse per il fatto che l’accordo fa parte della risposta di Piqué alla sua ex compagna Shakira, che due giorni fa ha pubblicato una canzone con l’artista musicale Bizarrap, nota come “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” . Nel testo di detta canzone si intuiscono diversi accenni della cantante a Piqué. Tra questi, il confronto tra la stessa Shakira e la nuova fidanzata di Gerard, Clara Chía: “Hai cambiato un Rolex con un Casio“.

Da lì, gli annunci della Kings League sono passati in secondo piano. Tuttavia, DjMaRiiOy Kun Agüero faceva parte della risposta alla colombiana. Lo youtuber spagnolo ha detto a Kun che non voleva che i suoi affari lo “schizzassero”, a cui l’argentino ha risposto con “chiaramente, hai ragione”. Ormai il testo della canzone di Shakira, record nel numero di visualizzazioni su YouTube in 24 ore, è diventata una moda e ne sentiremo parlare ancora per molto tempo.