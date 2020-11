BUENOS AIRES (ARGENTINA) – Dopo aver subito un’operazione per un ematoma al cervello, un edema, la star del calcio Diego Armando Maradona continuerà il suo trattamento per una “condizione di astinenza” per la sua dipendenza da alcol in una casa nel lussuoso quartiere privato di Villanueva de Tigre, alla periferia di Buenos Aires, come confermato dal suo medico personale, Leopoldo Luque.

Maradona è stato trasferito in ambulanza alle 18 (ora locale) nella casa che era stata preparata per la sua guarigione. Lì sarà accompagnato da infermieri e sotto la supervisione della sua famiglia, che dovrà impedire all’ex campione del mondo di Messico 1986 di ricadere nel suo problema con le bevande alcoliche.

“Maradona sta molto bene sia dalla sua immagine derivata dall’operazione che dal suo successivo ritiro”, ha detto Luque quando ha rilasciato l’ultimo bollettino medico.

Il deterioramento della salute del “10” era noto nell’ultima presentazione dell’allenatore di Gimnasia y Esgrima La Plata, che ha coinciso con il suo 60° compleanno.

erano abitudini molto dannose per Maradona, e all’inizio di novembre è stato trasferito in una clinica nella città di La Plata, con un quadro di

Fu lì che fu rilevato un edema subdurale, operato dal medico Leopoldo Luque presso la Clinica Olivos, nel nord della travagliata Buenos Aires.

Nonostante il massimo idolo del Napoli abbia superato l’intervento senza inconvenienti, pochi giorni dopo ha presentato un quadro di astinenza dall’alcol che lo ha reso lucido e di buon umore, quindi non ha voluto restare ricoverato, ed è diventato aggressivo perché non poteva gestire la situazione.

“Diego era un drink, dopo quel drink ne aveva bisogno di un altro, ma non è un grande consumatore. La situazione è dovuta alle droghe che prende, un po’ di alcol lo fa ammalare a causa delle medicine che riceve”, ha descritto Luque ore prima dell’uscita dalla clinica.