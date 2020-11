Diego Maradona operato d'urgenza al Cervello, riposa nella sua stanza.

Aggiornamento da Buenos Aires (Argentina) – Diego Armando Maradona è stato operato con successo per un ematoma subdurale alla testa ed è già a riposo nella sua stanza. Lo annuncia il suo addetto stampa, Sebastián Sanchi, martedì alle 23 (ora locale di Argentina) con un storia che ha pubblicato su Instagram.

BUENOS AIRES (ARGENTINA) – Diego Maradona sarà operato d’urgenza nelle prossime ore per un coagulo nel cervello (edema). L’ex idolo argentino del Napoli è stato trovato con un ematoma subdurale dopo essere stato ricoverato in una clinica nella città di La Plata.

La cosa che colpisce di questa novità sullo stato di salute del “10” argentino è che contrasta con le dichiarazioni che ha fatto ieri mattima uno dei suoi medici, il quale ha sottolineato che l’ex calciatore soffriva solo di anemia, ma che si stava evolvendo abbastanza bene e avrebbe potuto lasciare l’ospedale con i propri mezzi.

Maradona è stato ricoverato lunedì in una clinica a La Plata, ma per il suo intervento è stato trasferito nella città di Buenos Aires. L’ambulanza che lo ha portato fuori dall’ospedale ha avuto delle complicazioni per iniziare il suo viaggio mentre una folla di persone si è radunata alla periferia del luogo per esprimere il proprio sostegno al “10”.

L’idolo argentino ha compiuto 60 anni venerdì scorso e nelle ultime settimane è scampato al coronavirus, nonostante sia stato riferito all’epoca che alcune persone con cui aveva avuto stretti contatti sono risultate positive alla malattia.

Decine di fan del tecnico Gimnasia y Esgrima de La Plata si sono riversate alla clinica dove si trovava per lasciargli bandiere e striscioni con messaggi di sostegno e augurandogli una pronta guarigione.