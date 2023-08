Ultime Notizie » Gabriele Gravina » Mancini spiega perchè ha lasciato la Nazionale

Roberto Mancini ha spiegato le ragioni della sua improvvisa decisione di lasciare la guida della Nazionale italiana attraverso un’intervista a diversi giornali. Il tecnico ha dichiarato di aver cercato di spiegare le sue ragioni al presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ma di non aver ottenuto la tranquillità di cui aveva bisogno. Mancini ha espresso frustrazione per i cambiamenti nello staff tecnico e ha criticato il presidente per non aver ascoltato le sue opinioni.

Ha smentito le voci che coinvolgono Buffon e Bonucci come cause della sua decisione e ha definito il suo addio un gesto d’amore, non un tradimento. Mancini ha anche rivelato che avrebbe potuto lasciare la Nazionale dopo la mancata qualificazione al Mondiale, ma è stato convinto a rimanere dalla Federazione. Riguardo al futuro, Mancini ha affermato di essere interessato all’offerta dell’Arabia Saudita, ma al momento non vuole pensare a nient’altro. Infine, ha espresso la sua tristezza per le critiche ricevute e ha dichiarato di sentirsi mancato di rispetto.