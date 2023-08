Ultime Notizie » 15 agosto » 15 Agosto: Ferragosto e Assunzione della Vergine Maria

Le feste estive sono numerose e si svolgono in tutto il mondo. Ma oggi vi parleremo di una festa che, dopo aver conosciuto come viene celebrata, sicuramente avrete voglia di viaggiare in Italia, il suo paese d’origine. Si tratta del famoso Ferragosto, che si tiene ogni 15 agosto, assieme alla solennità dell’Assunzione della Vergine Maria.

Come è nata questa festività? Come gli italiani piace celebrare il Ferragosto? Quali sono le principali curiosità di questo evento estivo così popolare nella penisola italiana e nelle sue isole? Di seguito, sveleremo tutto ciò che dovete sapere sul Ferragosto. Continua a leggere questo articolo!

Origini del Ferragosto

Cominciamo con una breve lezione di latino. Il termine Ferragosto deriva dal latino Feriae Augusti (vacanze di Augusto). Questo personaggio storico, il primo imperatore romano della storia, istituì nel 18 aC una celebrazione che riunisse in una sola festa gli antichi incontri organizzati per commemorare la conclusione dei lavori nei campi. Nel corso dei secoli, la festività ha guadagnato sempre più popolarità fino a diventare l’attuale celebrazione del 15 agosto, che coincide anche con una data cattolica importante: il giorno dell’Assunzione della Vergine Maria.

Dove si celebra il Ferragosto?

Festeggiando il Ferragosto su una spiaggia italiana Se chiedessimo a un italiano, ci impiegherebbe un attimo (più o meno) a darci questa risposta: sulla spiaggia. Ma andiamo per ordine. Effettivamente, gli italiani approfittano della festività del 15 agosto per fuggire sulle coste italiane. I paesi della Costa Adriatica sono molto popolari, ma anche le località della Costa Amalfitana. Se viaggiate in quelle date in Italia, non potete perdervi i piccoli villaggi costieri della Puglia né le ville costiere della Campania. Naturalmente, il Ferragosto è anche festeggiato in grande stile sulle isole della Sardegna e della Sicilia. Anche se le feste in spiaggia sono l’aspetto più popolare del Ferragosto, potete anche approfittare di quei giorni in cui le città sono deserte per visitare mete urbane come Roma o Firenze.

Il Ferragosto implica solo feste in spiaggia?

Assolutamente no! Se siete appassionati di corse di cavalli, potete recarvi a Siena per assistere a una molto speciale. Come? Non sapete di quale si tratta? Potete scoprirlo con questo tour del Palio di Siena. Un’altra opzione è recarsi nella capitale per assistere al Gran Ballo di Ferragosto di Roma. Dal punto di vista religioso, si svolgono anche diverse celebrazioni in tutto il paese. Una delle più popolari è la processione delle Discesa dei Candelieri di Sassari, un grazioso comune situato nell’isola della Sardegna.

E parlando di isole italiane, in Sicilia vi consigliamo di viaggiare fino a Messina per vedere la processione della Vara di Messina. Gran parte delle città costiere italiane offre spettacoli pirotecnici di notte, ma vale anche la pena assistere ai concerti che si tengono nelle città del nord del paese come Torino o Milano. Le regioni del Piemonte e della Lombardia, rispettivamente, sanno anche come festeggiare il Ferragosto in grande stile.

Ora sapete cos’è il Ferragosto e come viene celebrato. Ora non vi resta che cominciare a pianificare come vivere questa festa così tipica dell’Italia.

L’Assunzione di Maria: cosa significa

Il 15 agosto è la solennità dell’Assunzione della Vergine Maria, durante la quale la Chiesa cattolica ci invita a riflettere sulla figura di Maria e a pregare di più. Papa Pio XII proclamò il dogma dell’Assunzione nel 1950, dichiarando che Maria, dopo la sua morte, fu assunta in cielo sia spiritualmente che corporeamente. Il dogma è una verità di fede insegnata dalla Chiesa come rivelata da Dio.

Oltre all’Assunzione, ci sono altri tre dogmi mariani: Maria come Madre di Dio, la sua perenne verginità e l’Immacolata Concezione. La scelta della data del 15 agosto per celebrare l’Assunzione ha origini complesse e si riferisce alle celebrazioni iniziate a Gerusalemme nel V secolo. Il termine “ferragosto” deriva dalle Feriae Augusti, una festa romana dedicata al riposo di Augusto. Inoltre, il 15 agosto è anche chiamato “festa di precetto”, il che significa che c’è l’obbligo di partecipare alla Messa. Durante l’Angelus a mezzogiorno, il Papa reciterà la preghiera mariana dell’Angelus.