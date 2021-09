Dove vedere Italia Bulgaria streaming live e diretta tv. Dopo la notte di Wembley e il trionfo all’Europeo, l’Italia di Mancini affronta la Bulgaria in un match valido per la 4a giornata del Gruppo C di Qualificazione ai Mondiali di Calcio di Qatar 2022.

Dopo le prime tre giornate gli Azzurri sono in testa alla classifica a punteggio pieno (9 punti), in virtù dei successi contro l’Irlanda del Nord, la stessa Bulgaria (a fondo articolo gli highlights dello scorso 28 marzo con reti di Belotti su rigore e Locatelli) e la Lituania: tutte le partite con il risultato di 2-0. In caso di nuovo successo, l’Italia potrebbe allungare il vantaggio sulla Svizzera.

Italia-Bulgaria si giocherà oggi giovedì 2 settembre 2021 allo stadio Artemio Franchi di Firenze con calcio d’inizio alle ore 20:45 locali. Scopri dove vedere Italia-Bulgaria streaming gratis e direttatv.

Dove vedere Italia Bulgaria streaming gratis e diretta tv

La diretta tv di Italia Bulgaria questa sera alle ore 20:45 italiane viene trasmessa in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it).

Le formazioni di Italia Bulgaria

Roberto Mancini: “È un piacere tornare a giocare, non vedevamo l’ora di iniziare e speriamo sia col piede giusto. Temo sempre la prima partita stagionale anche se la squadra ha fatto meno vacanze del solito quindi potrebbe essere diverso rispetto al passato”.

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini; Jorginho, Barella, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Ct Mancini.

BULGARIA (4-4-2) – Naumov; Turitsov, Antov, Hristov, Bozhikov; I.Iliev, Chochev, Malinov, Yankov; Despodov, D Iliev. Ct Petrov.

ARBITRO: Serdar Gozubuyuk (Olanda). A coadiuvarlo i connazionali Joost van Zuilen e Johan Balder come assistenti di linea, quarto uomo Allard Lindhout. Al VAR Pol van Boekel con l’assistenza di Rob Dieperink.

Roberto Mancini ha fatto anche una riflessione, durante l’ultima intervista prima della partita, sulla Serie A dopo l’addio di alcuni big come CR7 Cristiano Ronaldo e Lukaku: