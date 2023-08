Ultime Notizie » Dimissioni » Mancini lascia la Nazionale a sorpresa, in arrivo Conte o Spalletti

Roberto Mancini lascia la panchina dell’Italia. La Federazione Italiana di Calcio ha annunciato domenica che Roberto Mancini ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico di allenatore della nazionale e che è alla ricerca di un nuovo tecnico a meno di un anno dall’inizio di Euro 2024.

Le dimissioni di Roberto Mancini

“La Federazione Italiana di Calcio annuncia di aver preso nota delle dimissioni di Roberto Mancini dall’incarico di allenatore della nazionale italiana, ricevute ieri a tarda sera”, ha informato l’organismo (FIGC).

Mancini, che non ha spiegato i motivi delle sue dimissioni, ha preso questa decisione dopo essersi mantenuto in carica in un momento critico della storia del calcio italiano, quando non è riuscito a qualificarsi per il Mondiale del Qatar 2022 nonostante fosse la campione in carica d’Europa, nel secondo mondiale consecutivo senza la presenza dell’Azzurra.

Una pagina significativa nella storia degli Azzurri

“Così si conclude una pagina significativa nella storia degli ‘Azzurri’, iniziata nel maggio 2018 e conclusa con le finali della Nations League del 2023, e nel mezzo la vittoria all’Europeo 2020, un trionfo conquistato da un gruppo in cui tutti gli individui hanno saputo lavorare insieme”, ha celebrato il comunicato.

In cerca di un sostituto per la panchina

La decisione inaspettata, presa pochi giorni dopo che la FIGC ha nominato Gianluigi Buffon come Capo Delegazione della nazionale, ruolo che era occupato dal suo grande amico Gianluca Vialli, deceduto a causa di un cancro al pancreas, ha generato un terremoto all’interno della Federazione, che ora cerca un sostituto per la panchina a meno di un anno dagli Europei del 2024.

Inoltre, è stato recentemente nominato coordinatore generale delle nazionali Under-21 e Under-20, guadagnando maggiore responsabilità nel modello della nazionale e nella sua ricostruzione.

La ricerca del nuovo allenatore: Conte o Spalletti?

La Federazione ha informato che “annuncerà il nome del nuovo allenatore della nazionale nei prossimi giorni”, tenendo conto “dei prossimi impegni per le qualificazioni all’UEFA Euro 2024”. Antonio Conte e Luciano Spalletti sono i candidati con più possibilità.

Il tecnico Mancini lascia la panchina azzurra dopo 61 partite, con un bilancio totale di 39 vittorie, 13 pareggi e 9 sconfitte.

Il tweet divertente sulle dimissioni di Mancio