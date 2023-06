Ultime Notizie » Aleksander Ceferin » Ceferin (UEFA) tradito da Gravina (FIGC) per non aver usato mano pesante contro la Juventus

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha incontrato Gabriele Gravina durante la finale di Europa League a Budapest e ha espresso il suo disappunto per la mancanza di pene appropriate per la Juventus riguardo alle vicende sulle plusvalenze e la manovra stipendi.

Ceferin tradito da Gravina?

La UEFA avrebbe preferito che fosse la FIGC a estromettere la Juventus dalle coppe europee piuttosto che infliggere una penalizzazione in punti.

UEFA allo scoperto? Juve senza Europa?

Ciò potrebbe portare alla decisione della UEFA didalle competizioni internazionali della prossima stagione.

La Juventus rischierebbe di perdere solo la Conference League o al massimo l’Europa League se dovesse sorpassare Roma e/o Atalanta nell’ultima giornata di campionato. Tuttavia, se la decisione fosse rimandata alla stagione 2024-2025, la Juventus rischierebbe di dover rinunciare alla Champions League in caso di qualificazione.