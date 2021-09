Dove vedere Svizzera Italia streaming live e diretta tv. Dopo il pareggio a sorpresa contro la Bulgaria a Firenze (1-1), la Nazionale di Mancini campione d’Europa vola a Basilea per affrontare la Svizzera per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. Dopo Euro 2020 gli elvetici sono ripartiti da Murat Yakin, il nuovo commissario tecnico. Si gioca oggi domenica 5 settembre 2021 al St Jakob-Park con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Scopri dove vedere Svizzera-Italia streaming gratis e direttatv.

Dove vedere Svizzera Italia streaming gratis e diretta tv

La diretta tv di Svizzera Italia questa sera alle ore 20:45 italiane viene trasmessa in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it).

Sfida metterà in palio punti pesanti: l’Italia è infatti prima in classifica con 10 punti dopo 4 partite, la Svizzera di punti ne ha totalizzati 6, ma in sole due sfide. Un’eventuale vittoria degli elvetici potrebbe quindi rendere molto più in salita, per gli uomini di Mancini, la strada che conduce alla vittoria del girone.

Le formazioni di Svizzera Italia

Italia e Svizzera tornano ad affrontarsi dopo quasi tre mesi. Nel loro ultimo confronto, che si è disputato nella fase a gironi di Euro 2020, ad imporsi sono stati gli Azzurri con un netto 3-0 firmato dalla

doppietta di Locatelli e dal gol di Ciro Immobile.

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Zakaria, Sow, Zuber; Fassnacht, Vargas; Seferovic. Allenatore Murat Yakin.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Immobile, Insigne. Allenatore Roberto Mancini.

ARBITRO: Carlos del Cerro Grande (Spagna). Guardalinee: Pau Cebrian Devis e Roberto Alonso Fernandez. Quarto uomo José Luis Munuera. Al VAR Juan Martinez Munuera con l’assistenza di Inigo Prieto.

Roberto Mancini in conferenza stampa: