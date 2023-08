Ultime Notizie » Arabia Saudita » Dimissioni Mancini: motivi personali? In arrivo contratto da favola con l’Arabia Saudita

L’Arabia Saudita è interessata a ingaggiare Roberto Mancini come allenatore della loro squadra nazionale.

Dopo le dimissioni di Mancini dalla nazionale italiana, il nome del tecnico italiano è diventato molto popolare in Arabia. Inizialmente, la federazione calcistica saudita aveva pensato a José Mourinho, ma dopo il suo rifiuto si sono rivolti a Mancini. Si prevede che il nuovo allenatore verrà presentato entro due settimane e si vocifera che Mancini abbia già un contratto di tre anni molto remunerativo pronto per lui: da! L’obiettivo dell’Arabia Saudita è quello di avere un allenatore di fama internazionale per la loro squadra nazionale.