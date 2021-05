Ultime Notizie » Finale Champions League » Manchester United-Villareal: quando e dove si gioca la Finale Europa League 2021

L’Europa League 2020/2021 ha già i suoi finalisti. Il Manchester United e il Villarreal definiranno chi è il vincitore del secondo torneo più importante a livello di club in Europa. I Red Devils hanno perso 3-2 contro la Roma nella gara di ritorno di semifinale, ma con il 6-2 ottenuto all’andata si sono guadagnati il pass alla finale, il Sottomarino Giallo ha eliminato l’Arsenal, altrimenti sarebbero state due finali tutte con squadre inglesi (la finale Champions è Manchester City-Chelsea).

Quando si gioca la finale?

La UEFA ha stabilito che la finale Manchester United-Villarreal che definirà il nuovo campione sarà mercoledì 26 maggio alcuni giorni prima della finale per conquistare la Orejona. Il programma prevede che si giocherà in serata, ossia alle ore 21:00 italiane.

Dove si gioca la finale?

La partita tra ManchesterUnited e Villarreal si giocherà allo Stadio Energa Gdansk di Danzica, in Polonia, la cui costruzione è stata completata nel 2011 ed è stata sede di Euro 2012.

Precedenti in finale

Per il Manchester United sarà la seconda finale di Europa League. I Red Devils sono stati campioni nella stagione 2016/2017 dopo aver battuto l’Ajax per 2-0 in finale, mentre nell’ultima edizione sono stati eliminati in semifinale per mano del Siviglia, divenuto poi campione. D’altra parte, il Villarreal raggiunge la sua prima finale del torneo. Per le coppe internazionali, il più lontano dove il Sottomarino Giallo è potuto arrivare è stata la semifinale di Champions League nella stagione 2005/2006, quando venne eliminato dallo stesso Arsenal (si può dire che quest’anno si sono presi la rivincita contro gli inglesi).