Roma Manchester United Streaming Gratis Diretta TV. La Roma ospita il Manchester United nel ritorno delle semifinali di Europa League. Nella partita di andata la Roma ha perso pesante: 6-2 all’Old Trafford. Paulo Fonseca (ultime partite per lui con i giallorossi poi inizia l’era Mourinho) deve vincere con almeno 4 gol di scarto, non incassando più di due reti dai Red Devils, altrimenti è out. Di seguito probabili formazioni e dove vederla streaming e tv.

Roma Manchester United probabili formazioni

Sarà la seconda gara fra le due formazioni in Europa League dopo quella di andata giocata ad Old Trafford. I 7 precedenti europei sono nettamente favorevoli ai rossoneri di Manchester, con 5 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani. Allenatore Solskjær.

Roma Manchester United Diretta: Canale TV e dove vederla



Roma Manchester United diretta tv a partire dalle ore 21:00 ITA di oggi giovedì 6 maggio 2021 sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre), con collegamenti pre-partita per scoprire le ultime notizie dagli spogliatoi.

Roma Manchester United Streaming Gratis

Roma Manchester United video streaming gratis online per gli abbonati grazie al servizio Sky Go (link skygo.sky.it), disponibile su dispositivi portatili come pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). La partita questa volta non sarà visibile in diretta tv in chiaro su TV8 (numero 8, 108 e 508HD del digitale terrestre).

Alternative per vedere Roma Manchester United Streaming Gratis al posto di Rojadirecta

Le alternative per vedere il match Roma Manchester United online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità.