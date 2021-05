Ultime Notizie » Calcio Serie B » Le partite di Oggi in Serie B: si gioca Cosenza-Monza e Lecce-Reggina tra le altre

Finale di campionato incandescente nel campionato di Serie B di calcio vinto, grazie alla matematica, dall’Empoli che così, il prossimo anno giocherà in Serie A. Quali saranno le altre due squadre di Serie B che passeranno alla massima serie?

In questo momento la seconda posizione in classifica (posto che regala l’accesso diretto alla Serie A) è occupata dalla Salernitana con 63 punti e oggi giocherà in casa contro la capolista Empoli.

Il terzo e quarto posto (Qualificazione Play Off Semi finali) è occupato rispettivamente da Lecce e Monza con 61 punti. Oggi si gioca Lecce-Reggina e Cosenza-Monza.

Dal quinto all’ottavo posto (Qualificazione Play Off Quarti di finali) troviamo il Venezia (quinto con 57 punti, oggi giocherà Venezia-Pordenone), il Cittadella (sesto con 56 punti, oggi giocherà Ascoli-Cittadella), il Chievo Verona (settimo con 50 punti, oggi giocherà Entella-Chievo), e il Brescia (ottavo con 50 punti assieme

Le 10 partite della 37a giornata di Serie B, dove vederle streaming e in tv

alla SPAL), oggi giocherà).

Entella-Chievo, diretta streaming su DAZN

Ascoli-Cittadella, diretta streaming su DAZN

Salernitana-Empoli, diretta streaming su DAZN

Frosinone-Vicenza, diretta streaming su DAZN

Cosenza-Monza, diretta streaming su DAZN

Cremonese-Pescara, diretta streaming su DAZN

Brescia-Pisa, diretta streaming su DAZN

Venezia-Pordenone, diretta streaming su DAZN e DAZN1

Lecce-Reggina, diretta streaming su DAZN

Reggiana-SPAL, diretta streaming su DAZN

Fischio d’inizio contemporaneo alle ore 14:00 italiane.