Ultime Notizie » Atletico Madrid » Manchester United-Atletico Madrid Streaming TV, dove vedere Diretta Gratis

Dove vedere Manchester United-Atletico Madrid Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi martedì 15 marzo 2022 alle ore 21 italiane per il ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League.

Dopo l’1-1 della gara d’andata al Wanda Metropolitano, questa sera all’Old Trafford il Manchester United (arriva dal clamoroso successo contro il Tottenham con tripletta di Cristiano Ronaldo) ospita l’Atletico Madrid in una partita apertissima a qualsiasi risultato. Molta attesa per vedere la sfida tra i fenomeni: gli ex Juventus Pogba e Cristiano Ronaldo da una parte, Felix e Griezmann dall’altra. Di seguito le informazioni per vedere Manchester United-Atletico Madrid streaming gratis e diretta video tv.

⚽ Dove vedere Manchester United-Atletico Madrid Diretta invece di Rojadirecta TV



Manchester United-Atletico Madrid diretta con i canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite), con telecronaca di Tommaso Marinozzi e Paolo Di Canio al commento tecnico. La partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 (numero 5 HD digitale terrestre) di Mediaset e sarà raccontata da Massimo Callegari e Roberto Cravero.

CR7 Cristiano Ronaldo ha segnato in entrambe le partite in casa di Champions in questa stagione e ha la possibilità di andare in gol per la terza volta di fila. Se dovesse accadere, sarebbe la seconda volta che gli capita con il Manchester United (precedentemente tra novembre 2007 e marzo 2008).

⚽ Manchester United-Atletico Madrid Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Manchester United-Atletico Madrid streaming gratis per gli abbonati Sky con il servizio Sky Go, la cui app è scaricabile su pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti con NOW TV, la piattaforma che permette di assistere alla programmazione di Sky (previo acquisto di uno dei pacchetti offerti). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Gratuito lo streaming di Manchester United-Atletico Madrid anche grazie al sito o all’app di Mediaset Play: basterà andare alla sezione “dirette” e selezionare quella di Canale 5, canale di riferimento dell’evento. Un’altra opzione è il sito di Sportmediaset.

Bruno Fernandes ha fatto registrare sei assist in Champions League in questa stagione, un record raggiunto solo da tre giocatori del Manchester United in una singola annata nella competizione: David Beckham nel 1998-99 (8), Dwight Yorke nel 1998-99 (7) e Ryan Giggs nel 2006-07 (7).

Manchester United-Atletico Madrid Streaming Live: ultime notizie formazioni

L’Atlético Madrid è stato eliminato in tre delle quattro occasioni in cui non è riuscito a vincere l’andata di una partita in casa. L’unica eccezione è stata la vittoria per 3-1 contro il Chelsea, nella semifinale 2013-14, dopo un pareggio senza reti all’andata. Il Manchester United ha vinto solo due delle ultime otto partite in casa contro squadre spagnole in Champions League.

⚽ Le probabili formazioni di Manchester United-Atletico Madrid

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Varane, Maguire, A Telles; Fred, McTominay; Sancho, B Fernandes, Pogba; CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore: Rangnick.

A disposizione in panchina: Henderson, Lindelof, Bailly, Mata, Rashford, Lingard, Cavani, Matic, Shaw, Wan-Bissaka, Elanga.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; M Llorente, Savic, JM Gimenez, Reinildo; H Herrera, Koke, De Paul, R Lodi; Joao Felix, Griezmann. Allenatore: Simeone.

A disposizione in panchina: Lecomte, Christian, Felipe, Hermoso, F. Gonzalez, Ibra Camara, Kondogbia, J Serrano, A Moreno, Carlos Martin, Suarez, A Correa.

Arbitro: Vincic (Slovenia). Guardalinee: Klancnik e Kovacic. Quarto Uomo: Obrenovic. VAR: Fritz (Germania). Assistente VAR: Praprotnik (Slovenia).

Alternativa per vedere Online Manchester United-Atletico Madrid Streaming Gratis

Alternative per vedere Manchester United-Atletico Madrid non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.