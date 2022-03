Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio in TV: Juventus-Villarreal Streaming Lille-Chelsea Gratis, dove vederle Oggi Stasera. Domani giocano Atalanta e Roma

Dove vedere in tv le partite di calcio Juventus-Villarreal e Lille-Chelsea per la Champions League e tutte le altre di oggi mercoledì 16 marzo 2022. Di seguito orario d’inizio, canale tv, links e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

11:00 Cagliari-Genoa (Campionato Primavera) – Solocalcio

15:00 Pescara-Napoli (Campionato Primavera) – Solocalcio

18:00 Lecco-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports

18:30 Zona Gol Serie B – Dazn

18:30 Diretta Gol Serie B – Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

18:30 Cremonese-Pordenone (Serie B) – Dazn, Sky Sport (Canale 253 Satellite) e Helbiz

18:30 Ascoli-Pisa (Serie B) – Dazn, Sky Sport (Canale 254 Satellite) e Helbiz

18:30 Perugia-Spal (Serie B) – Dazn, Sky Sport (Canale 255 Satellite) e Helbiz

18:30 Mainz-Borussia Dortmund (Bundesliga) – Sky Sport Football

20:30 Brighton-Tottenham (Premier League) – Sky Sport Calcio

21:00 Diretta Juventus-Villarreal (Champions League) – Amazon Prime Video

Partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Si parte dall’1-1 maturato all’andata in Spagna. Allegri recupera Chiellini e Dybala, ma entrambi andranno in panchina. In attacco la coppia Vlahovic-Morata, con Cuadrado diviso tra tridente e centrocampo. Oltre a Bonucci, out anche Alex Sandro per un problema ad un polpaccio. Gerard Moreno potrebbe tornare a disposizione di Emery.

Qualche dubbio sulle condizioni fisiche di Albiol. Out Alberto Moreno.

Diretta Juventus-Villarreal in esclusiva su Amazon Prime Video. Sarà possibile seguire il match scaricando l’app su smart tv di ultima generazione oppure collegando il proprio televisore ad una console come PlayStation o Xbox o tramite dispositivi come Google Chromecast o Amazon Firestick. Ci si potrà collegare al portale ufficiale attraverso pc o notebook, oppure scaricare l’app su dispositivi mobili quali smartphone e tablet.

21:00 Diretta Lille-Chelsea (Champions League) – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Infinity+

Diretta Lille-Chelsea sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K, Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Infinity+. Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW TV, il servizio live streaming e on demand di Sky. La partita non sarà inoltre visibile in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno in streaming con Sportmediaset.

21:15 Arsenal-Liverpool (Premier League) – Sky Sport Football

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il link streaming Rojadirecta TV è illegale.