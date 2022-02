Ultime Notizie » Atletico Madrid » Atletico Madrid-Manchester United Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Atletico Madrid-Manchester United Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi mercoledì 23 febbraio presso l’impianto “Wanda Metropolitano” di Madrid alle ore 21:00 italiane per l’andata degli ottavi di finale della Champions League.

Atletico Madrid-Manchester United si sfidano per la prima volta nella storia nella competizione, ritrovandosi contro trent’anni dopo l’unico precedente in Coppa delle Coppe. I colchoneros vengono dalla vittoria in Liga sul campo dell’Osasuna e i Red Devils di CR7 Cristiano Ronaldo, che in carriera ha segnato 25 gol contro l’Atletico, da quella ottenuta in casa del Leeds 4-2 nell’ultimo turno di Premier League. Di seguito le informazioni per vedere la partita Atletico Madrid-Manchester United streaming gratis e diretta tv.

⚽ Dove vedere Atletico Madrid-Manchester United in Diretta invece di Rojadirecta TV

Atletico Madrid-Manchester United diretta tv trasmessa in esclusiva in diretta streaming dalla piattaforma Amazon Prime Video, visibile tramite app per gli abbonati Prime anche su tutte le smart tv di ultima generazione.

⚽ Atletico Madrid-Manchester United Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Atletico Madrid-Manchester United streaming gratis online su Amazon Prime Video anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l’apposita applicazione. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Atletico Madrid-Manchester United Streaming Live: ultime notizie formazioni

Ralf Rangnick in conferenza stampa: “Contro l’Atletico Madrid ci attendono due gare molto fisiche ed emozionanti. Diego Simeone è uno degli allenatori migliori d’Europa”.

⚽ Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Manchester United

Davanti Cristiano Ronaldo sarà l’unica punta, supportato dai tre trequartisti Lingard (favorito su Rashford), Bruno Fernandes e Sancho.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Felipe, Savic, Reinildo; Correa, De Paul, Kondogbia, Lodi; Felix, Suarez. Allenatore: Simeone. A disposizione in panchina: Lecomte, Gimenez, Hermoso, Vrsaljko, Herrera, Lemar, Serrano, Moreno, Griezmann, Cunha, Christian.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; Rashford, Fernandes, Sancho; CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore: Rangnick. A disposizione in panchina: Henderson, Heaton, Bailly, Lindelof, Jones, Telles, Wan-Bissaka, Matic, Fred, Mata, Elanda, Lingard.

Arbitro: Hategan (Romania). Guardalinee: Grigoriu e Gheorghe. 4° Uomo: Petrescu. VAR: Irrati (Italia). AVAR: Mariani (Italia).

Alternative per vedere Atletico Madrid-Manchester United Streaming Online Gratis

Alternative per vedere la partita Atletico Madrid-Manchester United non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

Quando ti colleghi a internet per vedere calcio streaming usa una connessione sicura in VPN. La legge italiana vieta la visione su siti come “Rojadirecta TV Online”, “Rojadirectaonline calcio”, “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.