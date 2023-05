Ultime Notizie » Come vedere Manchester City Real Madrid Streaming » Manchester City-Real Madrid Streaming Gratis senza Roja Directa, dove Diretta TV

Dove vedere Manchester City-Real Madrid Streaming Gratis. Stasera 17 maggio 2023 con fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane, si terrà la partita di ritorno della seconda semifinale di Champions League: chi vinca tra City e Real affronterà nella finale di Instanbul l’Inter che ha eliminato il Milan ieri sera.

Il Real Madrid, campione in carica, giocherà contro il Manchester City mercoledì per determinare la seconda finalista della Champions League dopo il pareggio (1-1) della partita di andata al Santiago Bernabéu. Il Manchester City, a un passo dal rinnovo del titolo in Premier League, cerca una “rivincita” contro il Real Madrid, che ha vinto la semifinale della Champions League contro di loro l’anno scorso.

L’allenatore del City, Pep Guardiola, sta cercando di portare il City alla sua prima vittoria nella Champions League, mentre l’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, guiderà il suo team nel tentativo di vincere il suo quindicesimo titolo. Il polacco Szymon Marciniak sarà l’arbitro principale della partita, con il supporto del VAR dei polacchi Tomasz Kwiatkowski e Bartosz Frankowski. Di seguito tutte le informazioni su formazioni e come vedere Manchester City-Real Madrid streaming gratis e diretta video tv.

La statistica in evidenza: Il Manchester City ha un buon record contro il Real Madrid in Champions League, avendo perso solo una delle ultime cinque partite contro di loro, sempre con Pep Guardiola in panchina. In passato, il City aveva faticato contro il Madrid, perdendo due partite e pareggiandone altrettante tra il 2012 e il 2016. D’altro canto, il Real Madrid non ha mai vinto in quattro visite al Manchester City in Champions League, perdendo le ultime due partite. La squadra spagnola ha un record simile contro il Milan, avendo pareggiato in due partite e perso in altre cinque.

Manchester City-Real Madrid Streaming Live: ultime notizie formazioni

L’allenatore Carlo Ancelotti sta per raggiungere il record di 191 partite nella UEFA Champions League, superando Alex Ferguson. Inoltre, sarà la 50ª partita che guiderà il Real Madrid nella competizione, facendolo diventare il secondo allenatore a raggiungere almeno 50 partite con due diverse squadre. Il primo è Pep Guardiola con 73 partite con il City e 50 con il Barcellona, mentre Ancelotti ha guidato il Milan in 73 partite.

⚽ Le probabili formazioni di Manchester City-Real Madrid

MANCHESTER CITY (3-2-4-1) – Ederson; Walker, Rúben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoğan, Grealish; Haaland. Allenatore Pep Guardiola.

REAL MADRID (4-3-3) – Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger, Alaba; Modrić, Kroos, Camavinga; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior. Allenatore Carlo Ancelotti.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Diretta Manchester City-Real Madrid in tv e in esclusiva da Amazon Prime Video, e per poterla vedere bisognerà scaricare l’app della piattaforma su qualsiasi televisore abilitato al servizio o attivare un mese gratuito di prova.

La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini., attaccante del Manchester City, ha fatto registrare 35 gol in 28 partite di UEFA Champions League, dei quali 27 sono stati realizzati senza la partecipazione di altri giocatori. Nessun altro calciatore ha fatto meglio di lui in termini di gol segnati in questa modalità dal suo debutto nella competizione nel 2019/20. La partita non si puà vedere su “” perchè non regolare.

Manchester City-Real Madrid streaming gratis per gli abbonati su Amazon Prime Video, su dispositivi mobili come pc, smartphone o tablet. Per accedere, occorre sottoscrivere un abbonamento o attivare un mese di prova gratuito. Vinícius Júnior, calciatore del Real Madrid, ha avuto un ruolo fondamentale in 12 gol su 11 presenze nella UEFA Champions League di quest’anno, segnando 7 gol e fornendo 5 assist. Inoltre, è il primo tra tutti i giocatori della competizione per il coinvolgimento in azioni che hanno portato al gol (14) e al tiro (76) in gioco aperto. La partita non si può vedere su “Roja Live Club” perchè considerata illegale in Italia.

Alternative per vedere Manchester City-Real Madrid non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Rojadirecta Online“, “Roja Live” o “Roja Club Me”. I siti online di calcio streaming internet che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sui vari siti web come TuttoSport e Gazzetta dello Sport, ci sarà la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.