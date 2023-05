Ultime Notizie » Account » Google rimuoverà questi Account: sarà anche il tuo caso?

Cosa sta succedendo con gli account di Google? Il gigante della tecnologia ha allertato questo martedì che tutti gli account che non sono stati utilizzati per un periodo di due anni verranno eliminati a partire dal 1° dicembre 2023.

“Se un account Google non è stato utilizzato o non è stato effettuato l’accesso per un periodo di due anni, potremmo eliminare l’account e i suoi contenuti, inclusi elementi su Google Workspace (Gmail, Documenti, Drive, Meet, Calendar), YouTube e Google Foto”, si legge in un comunicato dell’azienda, in cui si specifica che la nuova policy sarà attuata in più fasi e gli utenti saranno preventivamente avvisati via email all’account Google e alla email di recupero (se è stata fornita).

La misura, che si applicherà solo agli account personali e non riguarderà gli account di organizzazioni come scuole o aziende, è adottata per ridurre le minacce alla sicurezza, poiché gli ‘account dimenticati’ dipendono da password vecchie o riutilizzate che potrebbero essere state compromesse. Secondo la società, una volta che un account viene compromesso, può essere utilizzato per qualsiasi cosa, dal furto di identità all’invio di contenuti indesiderati come lo spam.

Tuttavia, se l’utente non vuole perdere il proprio account, sarà sufficiente attivarlo effettuando il login almeno una volta ogni due anni. L’attività può includere la lettura o l’invio di un’e-mail, l’utilizzo di Google Drive, la visione di un video di YouTube, il download di un’app dal Google Play Store, l’utilizzo della ricerca Google, l’accesso con Google per accedere a un’app o un servizio di terze parti, tra gli altri.