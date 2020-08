Dove vedere le partite di calcio in tv Juventus-Lione, Manchester City-Real Madrid tutte le altre di oggi venerdì 7 agosto 2020 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

11:30 Western United-Western Sydney Wanderers (A-League) – Sportitalia.

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

21:00 Diretta Juventus-Lione (Champions League) – Canale 5, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Arbitro Zwayer. Si sfidano questa sera a Torino Juventus Lione, per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri devono ribaltare la sconfitta dell’andata, 1-0 il finale a favore dei francesi, che hanno giocato una partita (disputata prima dello stop per il Coronavirus) brillante soprattutto nel primo tempo. Obiettivo di Cristiano Ronaldo e compagni è ovviamente passare il turno ed inseguire la conquista di una competizione che oramai manca da troppi anni.

Diretta Juventus Lione sui canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi anche online con l’app Mediaset Play.

21:00 Diretta Manchester City-Real Madrid (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Arbitro Brych. Manchester City e Real Madrid scendono in campo per il ritorno della sfida che è paragonabile ad una finale. Gli uomini di Pep Guardiola nella gara di andata (giocata prima della pausa per il Covid-19) hanno espugnato il Bernabeu, 1-2 il risultato finale, e partono certamente avvantaggiati per il passaggio del turno e la conquista di un posto nei quarti di finale.

Guai però a sottovalutare il tecnico delle Merengues Zidane, capace in passato di portare i suoi ad alzare la Champions League tre volte di fila.

Diretta Manchester City Real Madrid sui canali digitali di Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita viene trasmessa in chiaro.

Streaming Rojadirecta TV. Ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Anticipazioni partite streaming da vedere domani: si gioca Barcellona-Napoli.



Tra le partite da vedere domani sabato 8 agosto le altre due partite delle gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League: Bayern Monaco-Chelsea (andata 3-0) e l’attesissima Barcellona-Napoli (andata 1-1). Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Dove specificato le partite potranno essere viste anche con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).