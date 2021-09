Ultime Notizie » Bernardeschi » Verso Malmoe-Juventus (Champions League): convocazioni, giocheranno Chiesa e Bernardeschi?

Martedì 14 settembre alle ore 21, la Juventus di Allegri farà il suo esordio nel Gruppo H della fase a gironi della Champions League giocando in casa del Malmoe, in Svezia. La prima giornata del girone vede anche la sfida tra Chelsea e Zenit che si gioca alla stessa ora. Dopo l’avvio disastroso in campionato (un solo punto in tre partite), i Bianconeri cercano il riscatto in Malmoe-Juventus in Champions League continuando però a fare i conti con gli infortuni.

Giocheranno Chiesa e Bernardeschi la sfida Malmoe-Juventus di Champions League?

E’ così che nelle ultime ore è arrivata la notizia che Federico Chiesa dà forfait per la partita di Malmoe. Chiesa era rientrato in anticipo dal ritiro azzurro a causa di un problema a un flessore. Per questo motivo aveva pure saltato la trasferta di Napoli, e oggi l’annuncio che non è stato convocato da Allegri per la trasferta in Svezia.

I convocati da Allegri per Malmoe-Juventus

Nemmeno Bernardeschi sarà della partita, in quanto ha dei problemi con un ginocchio, generati durante la sfida allo stadio Maradona persa dalla sua squadra per 2-1.