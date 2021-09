Ultime Notizie » Barcellona Bayern Monaco Rojadirecta » DIRETTA TV Malmoe-Juventus Streaming Villarreal-Atalanta Gratis, dove vederle Oggi? Stasera Barcellona-Bayern

Dove vedere le partite di calcio in tv: Malmoe-Juventus,Villarreal-Atalanta, Barcellona-Bayern e tutte le altre di oggi martedì 14 settembre 2021. E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

18:45 Diretta Gol Champions League – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:45 Young Boys-Manchester United (Champions League) – Sky Sport Uno, Sky Sport (Canale 254 Satellite) e Infinity+

18:45 Siviglia-Salisburgo (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 255 Satellite) e Infinity+

20:00 Padova-Legnago (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports

21:00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

21:00 Diretta Champions – Infinity+

21:00 Diretta Malmoe-Juventus (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), in chiaro su Canale 5

Malmoe-Juventus si giocherà all’Eleda Stadium di Malmo oggi martedì 14 settembre con calcio d’inizio alle ore 21 italiane. La nuova Juventus di Massimiliano Allegri debutta in Champions League dove l’avversario sarà ancora il Malmö già affrontato nel 2015 proprio alla prima del tecnico in Europa sulla panchina bianconera.

Diretta Malmoe Juventus sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky. La partita viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi online gratis via streaming con Mediaset Play.

21:00 Diretta Villarreal-Atalanta (Champions League) – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite) e Infinity+

21:00 Diretta Barcellona-Bayern (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite) e Infinity+

21:00 Chelsea-Zenit (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite) e Infinity+

21:00 Lille-Wolfsburg (Champions League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite) e Infinity+

21:00 Dinamo Kiev-Benfica (Champions League) – Sky Sport (Canale 257 Satellite) e Infinity+

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.