Dove vedere Juventus-Chelsea Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi mercoledì 29 settembre 2021 alle ore 21 italiane per la 2a giornata del Gruppo H della fase a gironi della Champions League. Dopo la vittoria per 3-0 in Svezia contro il Malmoe, la Vecchia Signora, sotto la guida di Max Allegri, riceve a Torino il Chelsea che nel primo turno ha vinto in casa con il risultato di 1-0 sullo Zenit. Di seguito le informazioni per vedere la partita Juventus-Chelsea in video streaming gratis e diretta live tv.

L’ultimo confronto risale al 20 ottobre 2012 e anche in quell’occasione si giocava una gara valida per la fase a gironi. Ad imporsi furono i bianconeri per 3-0 con i goal di Quagliarella, Vidal e Giovinco.

⚽ Dove vedere Juventus-Chelsea Diretta TV

Juventus-Chelsea diretta in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

⚽ Juventus-Chelsea Streaming Gratis

Juventus-Chelsea streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all’anno o 3,99€ al mese. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Juventus-Chelsea Streaming Live: ultime notizie formazioni

Allegri ha dichiarato:

“Bisogna dare pressione, domani, ma nel modo giusto, e poi la chiave sarà giocare bene in fase di possesso, perché non si può pressare 95 minuti. Io ho l’ambizione di vincere la ChampionsLeague. E’ un desiderio, una passione e un’emozione che porta a fare cose straordinarie. Poi, non so se ci arriveremo, ma l’obiettivo è là, e bisogna andarlo a prendere. Questo fa la differenza”.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Chelsea

Juventus (3-5-2): Szczesny; Bonucci, de Ligt, Chiellini; Cuadrado, Danilo, Locatelli, Rabiot, Alex Sandro; Kean, Chiesa. Allenatore Allegri.

Chelsea (3-5-2): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Loftus-Cheek, Alonso; Werner, Lukaku. Allenatore Tuchel.

Arbitro: Jesus Gil Manzano (Spagna).

Questa è la sesta stagione di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus in Champions League. Con lui il club bianconero ha raggiunto almeno i quarti di finale in quattro delle precedenti cinque stagioni (due quarti di finale e due secondi posti).

Alternative per vedere Juventus-Chelsea in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Juventus-Chelsea non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.