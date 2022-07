Lugano-Inter streaming e diretta tv con le due formazioni pronte a scendere sul campo dello “Stadio Cornaredo” di Lugano (Svizzera) alle ore 18:30 di oggi martedì 12 luglio 2022. Prima partita stagionale anche per l’Inter del tecnico Simone Inzaghi. L’edizione di quest’anno, la quinta, è denominata “Lugano Super Cup” in quanto metterà di fronte le squadre vincitrici rispettivamente di Coppa Svizzera e di Coppa Italia. L’anno scorso, la partita amichevole terminò 2-2 ai tempi regolamentari e se la aggiudicò l’Inter ai calci di rigore. Andiamo a scoprire dove vedere Lugano-Inter streaming e diretta tv.

Dove vedere Lugano-Inter streaming e diretta tv



La partita di calcio Lugano-Inter in diretta tv grazie a Sportitalia in chiaro sul canale 60 del Digitale Terrestre, con collegamenti pre-partita per scoprire le ultime notizie dagli spogliatoi. La telecronaca in diretta avrà inizio con il via dell’arbitro che verrà dato alle ore 18:30 italiane di oggi martedì 12 luglio 2022.

Streaming gratis online con dispositivi come tablet, pc e smartphone, anche sul sito della stessa emittente, ovvero quello di Sportitalia.it.

Le probabili formazioni di Lugano-Inter

LUGANO (4-3-3): Saipi; Durrer, Mai, Ziegler, Deprelà; Valenzuela, Doumbia, Sabbatini; Amoura, Celar, Selassie. Allenatore Croci-Torti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Bastoni, Skriniar, De Vrij; Gosens, Brozovic, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Lukaku, Lautaro. llenatore Simone Inzaghi.

Alternative per vedere Lugano-Inter streaming online



Le alternative per vedere il match Lugano-Inter online: come successo l’anno scorso, lo streaming di Lugano-Inter dovrebbe essere disponibile sui canali ufficiali dell’Inter su Youtube e Facebook solamente per i tifosi nerazzurri al di fuori dell’Italia (ad eccezione della Svizzera).

