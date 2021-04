Ultime Notizie » Bayern Monaco » Champions: PSG e Chelsea in semifinale, eliminate Bayern e Porto

DIRETTA CALCIO – Esce di scena il Bayern Monaco, campione in carica della Champions League, eliminato dal PSG di Neymar e Mbappé. Dopo la sconfitta in Germania per 2-3, i tedeschi riescono a vincere al Parco dei Principi nella gari di ritorno dei quarti di finale per 1-0 con gol di Choupo-Moting al 40′. Sconfitta indolore quindi per la formazione di Pochettino che ottiene la sua rivincita sul Bayern dopo la finale persa lo scorso anno. I parigini in semifinale affronteranno la vincente di Manchester City-Borussia Dortmund.

PSG-Bayern Monaco risultato esatto finale 0-1

Marcatori gol: 40′ Choupo-Moting (guarda il gol).

Paris SG (4-2-3-1): Navas; Dagba, Danilo Pereira, Kimpembe, Diallo (58′ Bakker); Gueye, Paredes; Di Maria (88′ Ander Herrera), Neymar, Draxler (72′ Kean); Mbappé. Allenatore Pochettino.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Hernandez L., Davies (71′ Musiala); Kimmich, Alaba; Sané, Müller, Coman; Choupo-Moting (85′ Javi Martinez).

Allenatore Flick.

Ammoniti: Alaba (BM), Dagba (P), Muller (BM), Ander Herrera (P).

Chelsea-Porto risultato esatto finale 0-1

Il Chelsea è riuscito a difendere il 2-0 ottenuto all’andata in Portogallo subendo un solo gol nel recupero e si qualifica così alle semifinali di Champions League. Il Porto ha provato in tutti imodi di rimontare il risultato ma riuscendo solamente nel finale ad ottenre l’unica vera chance e realizzarla anche: è Taremi che ha segnato la rete della vittoria al 93′ in rovesciata. Adesso i Blues affronteranno in semifinale la vincente di Liverpool-Real Madrid.

Marcatori gol: 93′ Taremi (guarda il gol).

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount (86′ Ziyech), Pulisic; Havertz (92′ Giroud). Allenatore Tuchel.

Porto (4-3-3): Marchesín; Manafá (75′ Evanilson), Mbemba, Pepe, Zaidu Sanusi; Sérgio Oliveira (84′ Fabio Vieira), Uribe, Grujic (63′ Taremi); Otávio, Marega (75′ Nanu), Corona (75′ Luis Diaz). Allenatore Conceicao.

Ammoniti: Oliveira (P), Corona (P), Pepe (P), Luis Diaz (P), Taremi (P).