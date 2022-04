Ultime Notizie » CR7 Cristiano Ronaldo » Liverpool-Manchester United Streaming TV senza Cristiano Ronaldo

La sfida di Premier League Liverpool-Manchester United in programma in diretta steraming questa sera alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football non vedrà la presenza di CR7 Cristiano Ronaldo.

Lo United ha confermato che il portoghese non giochera il duello perché “Ronaldo sostiene i suoi cari in questo periodo incredibilmente difficile“. Il Manchester United ha ritenuto che la famiglia fosse la cosa più importante in questo momento.

Dopo la morte di uno dei suoi due bambini appena nati, annunciata ieri assieme alla moglie, la modella spagnola Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo non giocherà contro il Liverpool questa sera (in una partita di recupero della 30esima giornata di Premier League).

Il comunicato stampa dei Red Devils sul loro sito web:

“La famiglia è la cosa più importante e Ronaldo sostiene i suoi cari in questo periodo incredibilmente difficile. Di conseguenza, possiamo confermare che non giocherà contro il Liverpool”. Aggiungendo: “Ribadiamo la richiesta della famiglia di rispettare la loro vita privata”.

Il quintuplo Pallone d’Oro, 37 anni, era già padre di quattro figli, tre dei quali nati da maternità surrogata prima di incontrare Georgina Rodríguez.

Sabato, CR7 aveva segnato una tripletta che aveva permesso al Manchester United di battere la lanterna rossa Norwich (3-2) e di entrare a pieno titolo nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League.

Una vittoria in casa del Liverpool, che lo precede di 19 punti e lotta con il Manchester City per il titolo di campione, permetterebbe ai Red Devils di raggiungere il Tottenham per numero di punti, quarto e ultimo classificato virtuale per la Champions League, anche se gli Spurs avranno una partita in meno.