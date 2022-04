Dove vedere Leicester-Roma Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi giovedì 28 aprile 2022 alle ore 21:00 italiane per l’andata delle semifinali di UEFA Europa Conference League, al King Power Stadium in Inghilterra.

La Roma di José Mourinho affronta l’andata delle semifinali di Conference League sul campo del Leicester City. I giallorossi devono uscire dal King Power Stadium con un risultato favorevole in vista della gara di ritorno, a Roma, di giovedì prossimo. Gli inglesi di Brendan Rodgers, decimi in Premier League, dove questa sera alle 20:45 si gioca Manchester Utd-Chelsea, sono reduci da due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre giornate di campionato. Leicester e Roma si affrontano per la prima volta nelle coppe euroee: in palio, tra stasera e il 5 maggio, c’è la finale del 25 maggio a Tirana. Di seguito le informazioni per vedere la partita Leicester-Roma streaming gratis e diretta tv.

Dove vedere Leicester-Roma Diretta

Leicester-Roma in tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Diretta tv anche sui canali digitali di Sky Sport Calcio (202 del satellite e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Su DAZN sarà Pierluigi Pardo ad effettuare la telecronaca, coadiuvato da Riccardo Montolivo al commento tecnico. Su Sky saranno Federico Zancan e Luca Marchegiani a raccontare la partita.

Leicester-Roma Streaming Gratis



Vedere Leicester-Roma streaming gratis: per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati Sky potranno fruire del servizio Sky Go con l'app dedicata o, in alternativa, si potrà optare per la piattaforma NOW TV (a pagamento per tutti).

Leicester-Roma: ultime notizie formazioni

L’attaccante del Leicester Ademola Lookman ha segnato i suoi ultimi tre gol nel primo tempo; tuttavia Tammy Abraham della Roma, capocannoniere della UEFA Europa Conference League, è stato ancora più veloce, avendo segnato i suoi ultimi tre gol prima del 25° minuto di gioco.

Le probabili formazioni di Leicester-Roma

Leicester City (4-1-4-1): Schmeichel; Ricardo, Fofana, Evans, Castagne; Dewsbury-Hall; Albrighton, Tielemans, Maddison, Barnes; Vardy. A disposizione in panchina: Ward, Soyunçu, Justin, Amartey, Thomas, Mendy, Soumaré, A Perez, Iheanacho, Choudhury, Lookman, Daka. Allenatore Rodgers.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. A disposizione in panchina: Fuzato, Kumbulla, Viña, Spinazzola, Maitland-Niles, Veretout, Bove, Sergio Oliveira, Felix, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov. Allenatore Mourinho.

Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna). Guardalinee: Yuste e Alonso Fernandez (Spagna). Quarto uomo: Gil Manzano (Spagna). VAR: Munuera. Assistente VAR: Hernandez.

