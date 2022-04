Ultime Notizie » Android » Google semplificherà l’utilizzo del Traduttore su Android

Il team di Google ha mostrato uno dei widget dell’app Translator che arriverà presto sui telefoni Android. Una nuova opzione che semplificherà l’esecuzione di qualsiasi traduzione se è necessario aprire l’applicazione. Ti diciamo di cosa si tratta.

Google Translate avrà un nuovo widget su Android

Alcuni mesi fa, abbiamo appreso della possibilità che Google Translate aggiunga nuovi widget ad Android. Un’opzione che non è stata ancora implementata sui telefoni cellulari.

Tuttavia, questo potrebbe cambiare non appena il team di Google ha presentato ufficialmente il nuovo widget Traduttore su Android. Come puoi vedere nell’immagine sopra, a differenza del widget corrente, la nuova opzione Traduttore ti mostrerà tutte le opzioni disponibili senza dover aprire l’applicazione.

Se consultiamo il widget corrente vedrai che serve solo come scorciatoia per avviare qualsiasi traduzione nell’applicazione. Invece, il nuovo widget ti mostra tutte le funzionalità popolari per una traduzione, dalla dettatura, all’uso della fotocamera, dalla digitazione del testo alla modalità conversazione.

E come vedrai, viene aggiunta una nuova opzione per lavorare con gli appunti. Questa nuova integrazione ti consentirà di copiare il testo da qualsiasi app o chat e premere l’icona degli appunti in modo che la traduzione della frase venga visualizzata automaticamente.

A febbraio si è parlato dell’arrivo di due widget Google Translate per Android. Oltre al widget ‘Traduzioni rapide’, l’altro widget prometteva di semplificare l’accesso alla sezione ‘Traduzioni salvate’. Tuttavia, non vi è alcuna indicazione di questa opzione, quindi dovremo aspettare per vedere se Google sorprenderà con un’altra proposta per Android.

Anche il team di Google non ha menzionato quando arriverà questo nuovo widget, quindi dovremo aspettare per vedere questo aggiornamento.