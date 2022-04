Ultime Notizie » bologna » BOLOGNA-INTER Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Bologna-Inter Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi mercoledì 27 aprile 2022 alle ore 20:45 italiane nel recupero del 20° turno di campionato.

La formazione nerazzurra è seconda in classifica con 72 punti e, vincendo oggi, ha l’occasione di sorpassare il Milan (74) e prendere la vetta in solitaria. Quattro vittorie consecutive (cinque contando anche il derby di Coppa Italia) dell’Inter dal rientro della pausa nazionali della fine di marzo. Il 3-1 contro la Roma sembra poter dare ai campioni d’Italia in carica la spinta per bissare il titolo di Antonio Conte. In questo modo la squadra di Simone Inzaghi firmerebbe la seconda stella del club. Di seguito le informazioni per vedere Bologna-Inter streaming gratis e diretta tv.

L’attaccante dell’Inter Edin Dzeko ha segnato sette gol in Serie A contro il Bologna (inclusa una doppietta da subentrato nella gara d’andata) – solo contro lo Stoccarda (otto) ha realizzato più reti nei cinque grandi campionati europei.

⚽ Dove vedere Bologna-Inter Diretta invece di Rojadirecta TV

Bologna-Inter diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Da vedere anche con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

⚽ Bologna-Inter Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Bologna-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Inter (11) e Bologna (otto) sono due delle tre squadre (insieme alla Roma, 11) che hanno segnato più reti su sviluppi di calcio d’angolo in questa stagione di Serie A.

Bologna-Inter streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

Bologna-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

Marko Arnautovic ha giocato le sue prime tre partite in Serie A con l’Inter, nel 2009/10 con José Mourinho – finora ha realizzato 12 reti in questo campionato, già suo record in una singola stagione nei maggiori cinque campionati europei.

⚽ Le probabili formazioni di Bologna-Inter

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Sansone. Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga). A disposizione in panchina: Bardi, Binks, Bonifazi, Mbaye, Kasius, Viola, Aebischer, Svanberg, Orsolini, Vignato, Falcinelli, Barrow.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Dimarco, Carboni, Gagliardini, Vecino, Sangalli, Correa, Sanchez.

Arbitro: Doveri di Roma 1. Guardalinee: Imperiale e Cecconi. 4° Uomo: Marchetti. VAR: Fabbri. Assistente VAR: Paganessi.

L’Inter è rimasta imbattuta in tutte le ultime 15 trasferte di campionato contro il Bologna (12V, 3N) e in questo parziale solo una volta non è riuscita a trovare il gol, nello 0-0 del 30 agosto 2010.

Alternativa Online per vedere Bologna-Inter Streaming Gratis

Alternative per vedere Bologna-Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

L’Inter sarà la seconda squadra contro cui il Bologna toccherà la quota dei 150 incroci in Serie A, dopo la Juventus: i rossoblù contano 73 sconfitte contro i nerazzurri nella competizione (41V, 35N), solo contro la Juventus ne hanno registrate di più (78).

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.