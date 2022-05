Ultime Notizie » Come vedere Roma Streaming » Roma-Feyenoord Streaming TV, dove vedere Diretta Gratis

Dove vedere Roma-Feyenoord Streaming Gratis. Questa sera, alle ore 21 italiane, si gioca allo stadio “Air Albania Stadium” di Tirana (capitale dell’Albania) la finale di Conference League tra la squadra guidata da José Mourinho e gli olandesi del Feyenoord. Tifosi giallorossi in massa allo stadio per una gioia che manca da 5114 giorni. L’Italia inoltre non vince un trofeo in Europa dal 2010, quando lo stesso “Special One” vinse la Champions League come allenatore dell’Inter.

Ci sono stati scontri tra tifosi (come successo nel 2015 a Roma nella partita di andata dei sedicesimi di finale di Europa League) in varie parti della città al termine: una cinquantina di tifosi tra romanisti e olandesi sono stati rimandati a casa (alcuni via nave, altri via aerea) perché persone non gradite su territorio albanese.

Di seguito subito le probabili formazioni e poi dove vedere Roma-Feyenoord streaming e tv.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione in panchina: Fuzato, Kumbulla, Spinazzola, Viña, Maitland-Niles, Veretout, Diawara, Bove, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov, Felix. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

FEYENOORD (4-2-3-1): Bulow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kokcu; Nelson, Til, Sinisterra; Dessers. Allenatore: Slot. A disposizione in panchina: Marciano, Cojocaru, Pedersen, Sandler, Skogen, Hendrix, Toornstra, Jahanbakhsh, Linssen, Walemark.

Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Malacia.

Arbitro: Kovacs (Romania). Guardalinee: Marinescu e Artene (Romania). Quarto uomo: Scharer (Svizzera). VAR: Fritz (Germania). Assistente VAR: Dingert e Dankert (Germania).

⚽ Dove vedere Roma-Feyenoord in TV

Roma-Feyenoord diretta tv con DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e sul numero 251 del satellite. La finale sarà trasmessa in chiaro da TV8, al numero 8 del digitale terrestre..

⚽ Roma-Feyenoord Streaming Gratis alternativa in italiano



Roma-Feyenoord streaming gratis per gli abbonati con DAZN e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Streaming gratis anche sul sito ufficiale di TV8. A pagamento per tutti con NOW. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano perchè considerato illegale in Italia.

⚽ Alternativa Online per vedere Roma-Feyenoord Streaming Gratis

Alternative per vedere Roma-Feyenoord non ce ne sono. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.