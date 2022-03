Dove vedere Vitesse-Roma Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi giovedì 10 marzo 2022 alle ore 18:45 italiane per l’andata degli ottavi di finale di Conference League, al GelreDome di Arnhem, Olanda.

Sfida inedita tra le due formazione, mai affrontatesi prima. Giallorossi belli carichi dopo la vittoria di sabato contro l’Atalanta (risultato 1-0 firmato dal gol di Abraham). Si ripresentano in Conference League, dopo essersi qualificatisi come prima forza del Gruppo C circa tre mesi fa. Roma reduce da 7 risultati utili consecutivi in campionato, pertanto vorranno continuare questa striscia anche nella neonata coppa europea. Gli olandesi del Vitesse, invece, dopo il secondo posto nel Gruppo G alle spalle del Rennes, nel turno intermedio hanno eliminato il Rapid Vienna: sconfitta 2-1 all’andata in Austria, vittoria interna 2-0 nel ritorno. Di seguito le informazioni per vedere la partita Vitesse-Roma streaming gratis e diretta tv.

Statistica in evidenza: in tre delle sue quattro vittorie casalinghe precedenti in UECL, il Vitesse ha segnato nel corso dei primi cinque minuti di gioco.

⚽ Dove vedere Vitesse-Roma Diretta invece di Rojadirecta TV

Vitesse-Roma in tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Diretta tv anche sui canali digitali di Sky Sport Calcio (202 del satellite e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Su DAZN sarà Pierluigi Pardo ad effettuare la telecronaca, coadiuvato da Riccardo Montolivo al commento tecnico. Su Sky saranno Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti a raccontare la partita.

⚽ Vitesse-Roma Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Vedere Vitesse-Roma streaming gratis: per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati Sky potranno fruire del servizio Sky Go con l’app dedicata o, in alternativa, si potrà optare per la piattaforma NOW TV (a pagamento per tutti). La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

Vitesse-Roma Streaming Live: ultime notizie formazioni

Lois Openda ha contribuito a sei gol (4 gol, 2 assist) nelle sue nove presenze con il Vitesse in questa stagione di UECL.

⚽ Le probabili formazioni di Vitesse-Roma

della Roma stava giocando nel Chelsea campione della Champions League durante la scorsa stagione, ed ha segnato sei gol in competizioni UEFA. Ha segnato anche durante la vittoria della Roma sabato scorso contro l’Atalanta.

Vitesse (3-4-1-2): Houwen; Oroz, Rasmussen, Doekhi; Dasa, Tronstad, Bero, Wittek; Domgjoni; Frederikksen, Openda. Allenatore: Letsch. A disposizione in panchina: Schubert, Hajek, Cornelisse, Manhoef, Yapi, Vroegh, Gboho, Huisman, Hernandez, de Regt, van Duivenbooden, Buitink.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, S. Oliveira, Mkhitaryan, Vina; Lo. Pellegrini; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Ibañez, Maitland-Niles, Veretout, Cristante, Bove, Diawara, Zalewski, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov.

Arbitro: Raczkowski (Polonia). Guardalinee: Siejka e Kupsik. 4° Uomo: Musial.

Alternativa Online per vedere Vitesse-Roma Streaming Gratis

Alternative per vedere Vitesse-Roma non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Quando ti colleghi a internet per vedere calcio streaming usa una connessione sicura in VPN.