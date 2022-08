Dove vedere Lecce-Inter Streaming Gratis. Dopo Milan-Udinese e Sampdoria-Atalanta che si giocano alle ore 18:30, sarà la volta, alle ore 20:30 italiane di oggi sabato 13 agosto 2022, del debutto in campionato dell’Inter: sul campo del neopromosso Lecce (Via del Mare) del riconfermato Marco Baroni. E’ uno dei quattro anticipi della prima giornata di Serie A. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono arrivati secondi nella scorsa stagione, dietro ai rossoneri, sono tra le squadre favorite per vincere lo scudetto. Di seguito le informazioni per vedere la partita Lecce-Inter in video streaming gratis e diretta live tv.

Romelu Lukaku ha trovato il suo primo gol in Serie A nel suo esordio assoluto nella competizione proprio contro il Lecce il 26 agosto 2019, dopo 60 minuti di gioco – nei due massimi campionati disputati ha realizzato 47 reti, almeno 16 più di qualsiasi altro giocatore dell’Inter.

⚽ Dove vedere Lecce-Inter in TV

Lecce-Inter diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita sarà disponibile anche sui canali digitali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 2013 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l’app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

La telecronaca di Lecce-Inter su DAZN sarà curata da Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Dario Marcolin. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Sky invece affiderà la telecronaca a Maurizio Compagnoni, mentre la seconda voce sarà Luca Marchegiani.

⚽ Lecce-Inter Streaming Gratis senza Rojadirecta



Lecce-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. A pagamento per tutti con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite trasmesse dalla tv satellitare agli utenti che acquistano il pass Sport.

Lecce-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Le due formazioni si sono affrontate 16 volte in Serie A in casa dei salentini, con un bilancio favorevole ai nerazzurri di 9 vittorie, 4 pareggi e 3 affermazioni dei pugliesi. Questi ultimi sono tuttavia imbattuti negli ultimi 3 confronti casalinghi con i milanesi nel massimo campionato (una vittoria e 2 pareggi).

⚽ Le probabili formazioni di Lecce-Inter

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore Marco Baroni. A disposizione in panchina: Bleve, Cetin, Colombo, Di Mariano, Gonzalez, Listowski, Brancolini, Banda, Frabotta, Ciucci, Voelkerling, Berisha, Lemmens, Rodriguez. Indisponibili: Askildsen, Bjorkengren, Dermaku, Tuia.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Onana, Cordaz, Dimarco, Fontanarosa, Bellanova, Darmian, Asllani, Gagliardini, Zanotti, Mkhitaryan, Dzeko, Correa. Indisponibili: D’Ambrosio, Dalbert.

Arbitro: Prontera di Bologna. Guardalinee: Mondin e L Rossi. Quarto uomo: Marcenaro. VAR: Banti. Assistente VAR: Paganessi.

Tra i calciatori attualmente in Serie A Romelu Lukaku è quello con la miglior media minuti/gol nel torneo (min.15 presenze): una rete in media ogni 125 minuti giocati, dietro di lui troviamo Immobile (un gol ogni 127 minuti) e Ibrahimovic (uno ogni 140).

⚽ Alternative per vedere Lecce-Inter in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Lecce-Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Lecce-Inter Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.