DIRETTA Lecce Inter STREAMING – Si gioca alle ore 15 italiane di oggi Lecce Inter evento televisivo in diretta tv e in streaming online via webcast. Si gioca per la 20a giornata di Serie A, primo turno del girone di ritorno, dopo Milan-Udinese delle 12:30. Nelle sue prime 19 partite di campionato con l’Inter, Antonio Conte ha ottenuto 14 successi, meno solamente di Alfredo Foni (1952/53) e Giovanni Invernizzi (1970/71) dopo altrettante gare in nerazzurro. Andamo a scoprire dove vedere Lecce Inter streaming e diretta tv.

Lecce Inter Streaming, ecco le probabili formazioni.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Donati; Petriccione, Tachtsidis, Deiola; Mancosu; Falco, Babacar. Allenatore Liverani. Indisponibili: Farias, Calderoni, Shakov. Squalificati: nessuno.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore Conte. Indisponibili: D’Ambrosio. Squalificati: nessuno.

Dove vedere Lecce Inter Streaming e Diretta TV Oggi senza Rojadirecta.



La partita di calcio Lecce Inter in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite), con inizio collegamenti a partire dalle ore 14:30 di oggi, domenica 19 gennaio 2020.

Lecce Inter streaming è disponibile su Sky Go per gli abbonati in forma gratuita. Fischio d’inizio dell’arbitro programmato per le ore 15:00.