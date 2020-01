Brad Pitt senza vita amorosa dal giorno del suo divorzio con Angelina Jolie.

Brad Pitt nega di essere stato coinvolto romanticamente con nessuna delle donne con cui è stato visto dalla sua separazione da Angelina Jolie avvenuta nel 2016

La star di “C’era una volta a Hollywood” (Once Upon a Time in Hollywood) è ora una delle star più ricercate ed è stato collegato a una serie di star come Jennifer Lawrence, Sienna Miller, Kate Hudson e Charlize Theron, nonché la professoressa di architettura Neri Oxman, e più recentemente con Alia Shawkat.

Tuttavia, l’attore afferma di essere sempre sorpreso di leggere la sua ultima storia d’amore, quando si imbatte in una storia sulla sua vita amorosa. “Non esco dal mio cammino per evitarlo. Non voglio che inventino storie su di me”, ha detto l’attore alla rivista The New York Times. “Non so quante donne abbiano detto che sono uscito insieme negli ultimi due o tre anni e nessuna di queste cose è vera.”

Brad Pitt, 55 anni, afferma che un episodio iniziale in cui ha scoperto che il suo viso veniva usato come latrina di un gatto ha influenzato il suo atteggiamento nei confronti dei media.

“Quando ho iniziato la mia carriera, sono apparso su USA Today“, spiega. “Sono stato abbastanza soddisfatto di me stesso. Due giorni dopo l’uscita, vado a casa di un amico. In cucina guardo in basso e c’è una lettiera per il gatto, e c’è la mia faccia in USA Today, con un gatto in cima. Questo definisce più o meno la situazione”.

Tuttavia, il famoso rubacuori ha ammesso che ora si sente più a suo agio con il suo status di pin-up come una delle stelle più desiderate di Hollywood: