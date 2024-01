Ultime Notizie » Catastrofe » Le principali Profezie per il 2024: L’anno in cui il mondo cambierà per sempre

Dall’inizio dell’autunno 2023, nei campi sempre fertili di Internet, hanno cominciato a fiorire i primi frutti profetici per il 2024. Seguendo lo schema degli ultimi anni, le criptiche profezie di Nostradamus, che rimangono incomprensibili oggi come quando furono scritte nel mondo all’alba dell’Età Moderna, si perpetuano come il perfetto jolly profetico.

In questo modo, ogni anno a venire alcune delle loro ambigue previsioni vengono inserite negli elenchi di previsioni, oppure vengono diffuse quartine letteralmente inventate, testi che in entrambi i casi sono accompagnati da interpretazioni generalmente catastrofiche. Inutile dire che, senza eccezione, diventano fake news virali di successo che pochissimi si preoccupano di verificare.

Per questo 2024, Nostradamus, che nelle sue profezie forniva solo una data specifica, che alludeva al settimo mese dell’anno 1999, ha il merito di aver predetto una guerra mondiale tra Stati Uniti e Cina, una guerra tra Russia e Giappone, la morte di Papa Francesco e tutti i tipi di catastrofi naturali su scala planetaria.

La stessa cosa accade con la chiaroveggente bulgara Baba Vanga, che è venuto a occupare ormai da qualche anno il posto che tradizionalmente corrispondeva a san Malachia e alle sue esaurite profezie sui papi. Poco importa che la buona Vanga, morta nel 1996, non abbia fatto alcuna previsione come sostengono i suoi familiari e coloro che la conoscevano, poiché ogni anno appaiono nuove predizioni di origine incerta che vengono attribuite al suo tentativo, con assoluta certezza, di provocare un maggiore impatto.

Guerra in Europa

I più famosi di questo nuovo anno sono un attacco interno contro l’onnipotente leader russo Vladimir Putin; un aumento indeterminato degli attentati terroristici sul territorio europeo; attacchi con armi biologiche da parte di un grande paese; una colossale crisi economica causata da problemi di debito e corruzione; diversità di disastri naturali mai visti ai nostri tempi, come un devastante tsunami in Asia e un potente terremoto negli Stati Uniti; una raffica di massicci attacchi informatici contro le infrastrutture chiave dei grandi paesi; e la scoperta di una cura per l’HIV, l’Alzheimer e il cancro. Come il lettore potrà vedere, ci troviamo di fronte a un misto di ambiguità, alcuni scenari prevedibili e alcuni presagi catastrofici più specifici.

A titolo curioso, va notato che le predizioni hanno cominciato ad essere attribuite a Vanga nel 2008. Uno dei primi elenchi apocrifi è stato pubblicato in Italia nel dicembre 2010 dall’associazione Codru, datando la fine del mondo al 5079. Paradossalmente, entro l’anno 4599 la vita eterna sarà possibile, e qualche anno prima, nel 4509, conosceremo Dio e comunicheremo con lui. L’elenco predittivo colloca l’eradicazione delle malattie a 4304 e il raffreddamento del Sole a 2291. Al di là dell’aneddotica, può essere indicativa dell’attendibilità che dobbiamo attribuire a questa tipologia di virus, effettuando una semplice verifica per sapere se le previsioni attribuiti a Vanga si sono avverati. Vediamo:

2011 . I musulmani iniziano una guerra contro gli europei. A causa delle ricadute radioattive nell’emisfero settentrionale, nessun animale o pianta sopravviverà.

. I musulmani iniziano una guerra contro gli europei. A causa delle ricadute radioattive nell’emisfero settentrionale, nessun animale o pianta sopravviverà. 2014 . La maggior parte delle persone sul pianeta soffre di cancro alla pelle.

. La maggior parte delle persone sul pianeta soffre di cancro alla pelle. 2016 . Inizio dello spopolamento dell’Europa.

. Inizio dello spopolamento dell’Europa. 2018 . La Cina diventa la nuova potenza mondiale.

. La Cina diventa la nuova potenza mondiale. 2023 . L’orbita della Terra cambia leggermente.

. L’orbita della Terra cambia leggermente. 2025. L’Europa è devastata.

Giudicate voi stessi…

Inverno nucleare

In assenza di profezie e previsioni per il 2024 di cui sia documentata la paternità e l’età, possiamo scegliere la possibilità di verificare gli eventi profetici su cui si specula da molti anni, episodi che anno dopo anno non sembrano cristallizzarsi. Forse attraverso di essi, contestualizzati nella realtà attuale e nel nostro quadro geopolitico globale, possiamo esplorare l’anno 2024.

Non invano, il nuovo mondo emerso dopo il Covid-19, l’invasione russa e la guerra in Ucraina, la sanguinosa guerra scoppiata che stiamo vivendo stanno sperimentando nello scenario instabile di Israele e Palestina, o le oscillazioni climatiche estreme a cui stiamo assistendo, potrebbero essere segni di alcuni di essi.

In questo elenco di profezie da realizzarsi, ne spiccano almeno cinque:

la seconda venuta di Gesù; la terza guerra mondiale; la manifestazione ufficiale dell’esistenza degli extraterrestri in visita; la devastante caduta di un meteorite; o alcune catastrofi terrestri, come il megaterremoto veterano della faglia americana di San Andreas, il distruttivo The Big One di magnitudo superiore a 8, o l’eruzione esplosiva del supervulcano del Parco Nazionale di Yellowstone che, secondo alcune stime, ucciderebbe migliaia di persone immediatamente per le loro ceneri, moltiplicando nel tempo il bilancio delle vittime ben oltre gli Stati Uniti a causa dell’inverno nucleare che i loro gas potrebbero innescare.

Nonostante quanto siano imprevedibili le eruzioni vulcaniche e i terremoti, gli esperti suggeriscono che esiste un margine di 100.000 anni, secondo la media della sua attività nel passato, affinché Yellowstone venga fatto saltare in aria.

Per quanto riguarda The Big One, un rapporto dell’US Geological Survey (USGS) suggerisce che potrebbe verificarsi nei prossimi sette anni, cioè prima del 2030, con la possibilità che sia collegato a un’altra delle sei principali faglie che accompagnano a quella di Sant’Andrea, la faglia di Hayward.

L’assenza di grandi terremoti nell’area negli ultimi 100 anni – l’ultimo è stato quello di San Francisco nel 1906 – ha portato gli esperti nel 2019 a descrivere la situazione come eccezionale e a proporre che nell’area si stia accumulando molta energia, quindi il suo rilascio potrebbe essere imminente e catastrofico. La stima USGS per la faglia di Sant’Andrea è del 70% fino al 2030, e per la faglia di Hayward del 31,7% fino al 2044.

L’asteroide della fine del mondo

Tralasciando il fatto che la visita dichiarata degli extraterrestri, se dovesse verificarsi, incontrerà enormi difficoltà ad affermarsi in un mondo miscredente come quello attuale, poiché viviamo in un tempo in cui la tecnologia è capace di farci dubitare della realtà, allo stesso tempo, convincendoci di qualcosa di inesistente, l’elenco delle grandi profezie si accorcia.

Al di là dei profeti di sventura, la scienza ci dice che l’impatto di un grande asteroide è fattibile in qualsiasi momento, poiché su scala cosmica siamo, dopo il devastante asteroide che spazzò via i dinosauri 65 milioni di anni fa, in tempo scontato. Juan José Benítez si è lanciato sul ring, fissando l’appuntamento come nessun altro, come si evince nel suo libro Gog (Planeta, 2018). Secondo fonti di cui non è stata rivelata l’origine e che fanno pensare che rientrino nell’ambito della scienza, questo grande impatto meteoritico arriverà nel 2027 e causerà 1,2 miliardi di morti.

Ma la grande profezia da realizzare è senza dubbio, insieme a quella della seconda venuta di Gesù, quella che preannuncia una Terza Guerra Mondiale, presagio che non perde forza nonostante abbiamo sempre vissuto in una situazione mondo con le guerre, anche se non con la portata dei grandi del XX secolo. La minaccia nucleare, latente negli ultimi anni attraverso i movimenti spettacolari della Corea del Nord e del suo leader Kim Jong-un, e attualmente esercitata a piacimento da Vladimir Putin di fronte alla diffusa opposizione che ha sperimentato per le sue azioni in Ucraina, è tornata alla ribalta. il primo piano. È possibile che dai tempi della crisi missilistica del 1962 non fossimo stati così vicini a un conflitto nucleare come lo siamo adesso. Sono infatti molti gli analisti che sottolineano che la situazione attuale è molto più rischiosa dello scontro tra Usa e Urss dell’ottobre di quell’anno.

Conflitto tra Russia e Stati Uniti

Se è vero che oggi conosciamo molto meglio le conseguenze devastanti dell’uso dell’arma nucleare, è anche vero che viviamo in un mondo con maggiori vulnerabilità, in cui la tecnologia distruttiva è più efficiente che mai e i rischi del suo utilizzo d’impulso , per pirateria informatica o caduta nelle mani di movimenti terroristici, sono più che evidenti. Tornando al quadro profetico, abbiamo ogni tipo di visione al riguardo.

Quelle di suor Elena de Aiello sembrano trovare contesto negli scandali degli abusi che sta attraversando oggi la Chiesa cattolica. Aiello fu una mistica italiana con le stimmate, morta nel 1961 e beatificata da Benedetto XVI nel 2011. Intorno al 1954 ebbe una inquietante visione profetica:

“La gente non si sottomette alla Chiesa, e disprezza i preti perché tra loro c’è molta gente cattiva, che sono causa di scandali (…) Il mondo sarà invaso da grandi disgrazie, rivoluzioni sanguinose, terribili uragani, inondazioni di fiumi e di mari”.

La religiosa chiede la conversione a Dio, magari nel quadro di un’URSS comunista, avvertendo che, se non si farà, ‘il mondo sarà coinvolto in una nuova guerra (…) Passeranno nuvole con raggi di fuoco e una tempesta di fuoco’. sul mondo, e il flagello sarà il più terribile che la storia abbia conosciuto. Durerà settanta ore. I malvagi saranno schiacciati e sterminati. Molti si perderanno, perché rimangono nei loro peccati.

Un altro profeta recuperato negli ultimi tempi è Aston Johansson, morto nel 1909. Secondo gli analisti di WebCite, Johansson avrebbe predetto le due grandi guerre del XX secolo e lo sviluppo di una Terza Guerra Mondiale, che sarebbe iniziata a luglio o agosto di un anno che non ha determinato. A lui vengono attribuite previsioni come l’occupazione dell’India da parte della Cina, la conquista della Persia, della Turchia, dei Balcani e della Francia da parte della Russia, e in generale l’indebolimento dell’Europa a causa dei numerosi attacchi alle sue nazioni. Più specificamente, come indicazioni di questa conflagrazione globale, avrebbero luogo i seguenti eventi:

I depositi di rifornimenti americani cadranno nelle mani dei russi.

La Germania sarà attaccata da est e soffrirà una guerra civile.

Il blocco orientale causerà una guerra civile in Inghilterra.

La Russia condurrà un massiccio attacco contro gli Stati Uniti, impedendo così alle forze americane di rafforzare l’Europa.

Le nuove armi causeranno enormi uragani e tempeste di fuoco negli Stati Uniti, dove le città più grandi verranno distrutte.

L’assassinio di Donald Trump

Un ultimo esempio ci viene fornito da Mathias Stormberger, un pastore bavarese morto nel 1805, che fa parte dei cosiddetti Profeti della Foresta. La sua vita e la sua eredità si muovono a metà strada tra leggenda e realtà. Gli vengono assegnati anche successi di ogni genere, come le due guerre mondiali e la visione di una terza che, secondo la sua cronologia, dovrebbe verificarsi prima del 2030. La sua profezia reciterebbe così:

«E dopo la fine della Seconda Grande Guerra, verrà una terza conflagrazione universale che determinerà tutto. Ci saranno armi totalmente nuove. In un giorno moriranno più uomini che in tutte le guerre precedenti. Le battaglie saranno combattute con armi artificiali. Si verificheranno enormi catastrofi. Con gli occhi aperti, le nazioni del pianeta attraverseranno queste catastrofi. Non sapranno cosa sta succedendo e coloro che lo sanno e lo raccontano saranno messi a tacere. Tutto sarà diverso da prima e in molti luoghi la Terra sarà un grande cimitero».

Lo vedremo nel 2024? Senza dubbio, chiariremo i dubbi in meno di dodici mesi.

Quasi un simbolo nazionale in Irlanda, nel 2024 l’Old Moore Almanac celebrerà il suo 260° anniversario, diffondendo soprattutto previsioni astrologiche che non si limitano ai suoi confini. L’almanacco è diventato un popolare regalo di Natale, vantando la sua accuratezza predittiva, sostenendo di aver predetto la gravidanza di Kate Middleton e il nome di suo figlio, Charlotte, e più recentemente i problemi di salute mentale del rapper Kanye. West, la candidatura di Donald Trump per la rielezione o nel 2023 il concomitanza di un ‘dramma sottomarino’, l’ascesa dell’intelligenza artificiale e le sfide personali per Meghan Markle e il principe Harry.

Ha anche anticipato l’ascesa fulminea di Bitcoin più di dieci anni fa, l’elezione di Barak Obama, e, sorprendentemente, ha previsto la pandemia globale un anno prima che si verificasse. Le sue previsioni in anteprima per il 2024 includono un avvertimento di assassinio per Donald Trump, la fine del contante, la fine delle autostrade e un massiccio terremoto che si diffonderà attraverso più confini.

Guerra Israele-Hamas

Un numero significativo di cristiani evangelici americani vede il conflitto tra Israele e Hamas come parte di una profezia biblica, la Seconda Venuta di Cristo, che collega gli eventi attuali in Medio Oriente con le interpretazioni delle Scritture, una lettura che sembra avere un certo successo tra gli altri. settori estremi del partito repubblicano. Almeno così la vede Stephen Mihm, professore di storia all’Università della Georgia, in una recente analisi della situazione.

Mihm ci ricorda che Israele è da secoli un elemento centrale nell’escatologia del cristianesimo evangelico. I teologi protestanti, soprattutto quelli con tendenze millenaristiche, hanno interpretato passaggi specifici dell’Antico Testamento, come le profezie di Isaia, per leggere che il ritorno di Cristo sarebbe avvenuto una volta che il popolo ebraico fosse tornato in Palestina. Questo pensiero portò i cosiddetti sionisti cristiani a sostenere il ritorno degli ebrei in Palestina, creando gruppi di pressione nei rispettivi paesi affinché i loro governi si posizionassero a favore di questa causa.

Con la creazione del moderno Stato di Israele e il suo successo nella Guerra dei Sei Giorni nel 1967, la convinzione che Israele sia “l’orologio di Dio” si rafforzò, segnando il tempo fino alla fine dei giorni. Secondo questa visione, gli eventi futuri includerebbero la vittoria finale di Israele sui suoi nemici e la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme, seguita dall’apparizione dell’Anticristo e dal suo dominio su Gerusalemme, un periodo di tribolazione di sette anni e infine il ritorno di Gesù… Ciò implica la conversione degli ebrei al cristianesimo. Per gli evangelici che interpretano l’attualità attraverso le profezie bibliche, la violenza in Medio Oriente è vista come un mezzo spiacevole ma necessario per raggiungere un fine: la fine del mondo come lo conosciamo e l’inizio di una nuova era di pace con il ritorno di Cristo.

Profezie dell’Islam

Nell’Islam possiamo trovare anche diverse profezie legate agli eventi della fine dei tempi. Queste profezie fanno parte dell’escatologia islamica e si trovano principalmente negli Hadith, i detti e gli atti attribuiti al profeta Maometto e conservati dalla tradizione orale. Sebbene il Corano sia la fonte primaria della fede e della pratica nell’Islam, gli Hadith forniscono una guida aggiuntiva e sono considerati da molti musulmani un’importante fonte di insegnamenti islamici. Secondo diversi interpreti, possiamo trovare in questa tradizione riferimenti profetici ad eventi della fine dei tempi che, in sostanza, cercherebbero di incoraggiare una vita pia in conformità con il Corano. Diamo un’occhiata ad alcune di queste imminenti profezie islamiche:

La comparsa del Mahdi

Nell’escatologia islamica, il Mahdi è una figura messianica che si ritiene appaia negli ultimi giorni per ristabilire la giustizia e l’ordine. Il suo arrivo è atteso da molti musulmani, che egli guiderà istituendo un governo poco prima del Giorno del Giudizio.

Questa apparizione sarà preceduta dalla Chiamata Celeste, un messaggio che raggiungerà tutte le persone dal cielo nella loro lingua presentando il Mahdi e le sue caratteristiche. Chi lo interpreta alla lettera sottolinea che, nel mondo di oggi, il veicolo di questa voce simultanea può essere Internet.

Quando accadrà? Secondo la tradizione, quando si verificano circostanze come malattie contagiose e mortali che si diffondono in modo incontrollabile sul pianeta, e quando l’anarchia, la criminalità, la tirannia, le disuguaglianze, l’ingiustizia, la fame e il caos generale si diffondono in tutto il mondo, in tutti gli angoli della Terra.

La seconda venuta di Gesù

Secondo le credenze islamiche, Gesù è un importante profeta che discenderà, come musulmano, in un momento vicino al Giorno del Giudizio. Combatterà contro il falso messia Al-Dajjal e porterà pace e giustizia nel mondo.

L’apparizione di Al-Dajjal o Dayjal

Al-Dajjal è una figura simile all’Anticristo nella tradizione cristiana. Si ritiene che sarà un ingannatore che apparirà sulla Terra e condurrà le persone lungo un percorso di falsità e corruzione prima di essere sconfitto da Gesù.

L’irruzione di Gog e Magog

Nell’Islam, Gog e Magog sono due gruppi di popoli barbari che si ritiene saranno liberati verso la fine dei tempi e causeranno una massiccia distruzione sulla Terra.

L’invasione degli Stati Uniti

Gail Smith è una sensitiva mormone dello Utah, alla quale, dopo aver vissuto una NDE nel 1969, la sua defunta madre iniziò ad apparirle, facendo rivelazioni sul futuro, principalmente degli Stati Uniti, dettate da Gesù Cristo stesso. Le sue visioni raggiunsero una grande popolarità fino alla fine del XX secolo.

Nella sua eredità profetica, la visione di tre grandi terremoti nel suo stato e nelle Montagne Rocciose occidentali – e l’eruzione del vulcano Yellowstone – rivaleggia in termini di attenzione con l’invasione degli Stati Uniti da parte di Russia e Cina. Dopo i terremoti, il primo dei quali si verificherà dieci giorni dopo il collasso economico degli Stati Uniti, milioni di soldati cinesi invaderanno il Paese dal Messico e dalla costa occidentale, mentre i russi faranno lo stesso da est. Secondo Gail Smith:

“Ho visto migliaia di paracadute finché non hanno oscurato il cielo. Ho visto gente calata dagli elicotteri ovunque. Ho visto l’inizio di questa invasione, che ci sono esplosioni nucleari su entrambe le coste. Ho visto anche un’esplosione nucleare, un’esplosione a nord verso Salt Lake City, che potrebbe essere la base dell’aeronautica militare di Hill, ma non ne sono sicura”. “Quando ho visto queste cose, sono andato dal Signore e gli ho chiesto come avremmo potuto sopravvivere a tutto questo. ‘Ho visto che questa invasione è avvenuta in un giorno festivo in cui le famiglie si riuniscono e mangiano, che penso potrebbe essere il Ringraziamento o il Natale, ma potrebbe anche essere Capodanno”.

La comparsa di malattie più terribili dell’Ebola, l’inversione dei poli terrestri e la collisione di una cometa con il nostro pianeta completano un futuro molto pessimistico, dove l’unica speranza è essere salvati prima del terzo terremoto. L’unica condizione per essere portati nei rifugi o nelle città di luce è credere e accettare il messaggio di Gesù Cristo.