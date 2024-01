Ultime Notizie » Come vedere Juventus Sassuolo Streaming » JUVENTUS Sassuolo Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Oggi alle 20:45

Dove vedere Juventus-Sassuolo Streaming Gratis. La Juventus ospita il Sassuolo nell’ultimo match della 20esima giornata di Serie A. La squadra di Allegri cerca punti preziosi nella loro corsa all’Inter. Il Sassuolo ha bisogno di una vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione. Si giocherà all’Allianz Stadium di Torino oggi martedì 16 gennaio 2024, alle ore 20:45 italiane. Di seguito le formazioni e tutte le info per vedere Juventus-Sassuolo streaming gratis e video live tv.

Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime cinque partite contro la Juventus in Serie A, incluse le ultime due. Prima di queste vittorie, il Sassuolo aveva ottenuto solo un successo in 16 partite contro la Juventus, subendo 12 sconfitte.

Juventus-Sassuolo Streaming Live: ultime notizie formazioni

Allegri schiererà Chiesa e Rabiot nel prossimo match, ma dovrebbe preferire Yildiz a Rabiot per via del suo stato di forma. Il turco giocherà insieme a Vlahovic, mentre Cambiaso, Miretti e Kostic completeranno il centrocampo. McKennie è squalificato e non potrà scendere in campo. In difesa, Gatti è squalificato, quindi Danilo, Bremer e Rugani saranno i titolari. Dionisi, invece, potrebbe preferire Ferrari a Ruan Tressoldi in difesa, ma ha ancora alcuni giocatori indisponibili tra cui Toljan. Pinamonti sarà ancora il centravanti.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Weah, Nicolussi Caviglia, Iling-Junior, Nonge Boende, Chiesa, Milik. Indisponibili: De Sciglio, Kean. Squalificati: Fagioli, Gatti, McKennie, Pogba.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Tressoldi, Missori; Boloca, Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurientè; Pinamonti. Allenatore: Dionisi. A disposizione in panchina: Cragno, Pegolo, Viti, Lipani, Ferrari, Castillejo, Bajrami, Mulattieri, Ceide. Indisponibili: Defrel, Obiang, Racic, Toljan, Vina. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Piccinini della sezione di Forlì. Assistenti: Zingarelli-Margani. IV uomo: Bonacina. Var: Di Paolo. Assistente VAR: Meraviglia.

Juventus-Sassuolo in TV, che canale?

Juventus-Sassuolo diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN tramite diversi dispositivi, come smart TV, console di gioco e Chromecast.

Dove vedere Juventus-Sassuolo Streaming Gratis in italiano

In alternativa, i clienti DAZN e Sky possono attivare il canale ZONA DAZN su Sky.. La telecronaca di Juventus-Sassuolo sarà affidata a Stefano Borghi: accanto a lui, al commento tecnico, ci sarà Marco Parolo. Dusan Vlahovic ha segnato sempre contro il Sassuolo nelle tre partite giocate in casa, due con la Fiorentina e una con la Juventus.

Juventus-Sassuolo streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Armand Laurienté ha segnato il suo unico gol in questa stagione nel match contro la Juventus. Dopo quella partita, il giocatore francese ha tentato 29 volte di segnare in Serie A senza successo. Solo Cambiaghi dell’Empoli ha fatto peggio nel periodo, con 33 tiri senza gol.

Alternative per la visione di Juventus-Sassuolo gratis streaming online

Non esistono opzioni alternative per vedere Juventus-Sassuolo. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Juventus-Sassuolo Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.