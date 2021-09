Dove vedere Lazio-Roma Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi domenica 26 settembre 2021 alle ore 18:00 italiane per la 6a giornata di Serie A 2021-22. Dopo la sfida di Juve-Sampdoria delle 12:30 va in scena all’Olimpico il Derby della Capitale numero 155 in Serie A: conducono i giallorossi con 55 vittorie, a fronte delle 39 biancocelesti e 60 pareggi totali. Di seguito le informazioni per vedere la partita Lazio-Roma in video streaming gratis e diretta live tv.

La Lazio è imbattuta nelle ultime 15 partite casalinghe di Serie A, dopo due sconfitte interne consecutive: nel parziale 13 vittorie e due pareggi, maturati nelle tre gare interne più recenti.

La Roma ha vinto l'ultimo derby capitolino con il punteggio di 2-0 nel maggio scorso, e non ottiene due successi consecutivi contro i biancocelesti mantenendo la porta inviolata dalla stagione 2010/11 (2-0 sia all'andata che al ritorno).

⚽ Dove vedere Lazio-Roma Diretta TV

Lazio-Roma diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, mentre il commento tecnico della gara è affidato a Massimo Ambrosini.

⚽ Lazio-Roma Streaming Gratis

Lazio-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Lazio-Roma Streaming Live: ultime notizie formazioni

Sarri: “Bello giocare un derby al 110% e senza blocchi. Dobbiamo migliorare in tutto, anche nel palleggio. Ma la Lazio è viva e concentrata”. Mourinho: “Conta solo questo, niente slogan. Il match è cominciato giovedì quando ho perso Pellegrini, ma so bene quello che faremo”.

⚽ Le probabili formazioni di Lazio-Roma

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. A disposizione in panchina: Strakosha; Adamonis, Patric, Radu, Marusic, Escalante, Akpa Akpro, Cataldi, Basic, Raul Moro, Romero, Muriqi. Allenatore Sarri.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham. A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Kumbulla, Smalling, Calafiori, Reynolds, Diawara. Villar, Darboe, Carles Perez, Shomurodov, Borja Mayoral. Allenatore Mourinho.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Guardalinee: Meli, Peretti. Quarto uomo: Di Bello. Var: Irrati. Avar: Longo.

Alternative per vedere Lazio-Roma in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Lazio-Roma non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.