Dove vedere Napoli-Cagliari Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi domenica 26 settembre 2021 alle ore 20:45 italiane per la 6a giornata di Serie A 2021-22. Il Napoli di Luciano Spalletti, capolista a punteggio pieno, sfida in casa il Cagliari del grande ex Walter Mazzarri, in grande difficoltà in questo avvio di torneo. Si gioca subito dopo Lazio-Roma delle 18, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e sarà la 71esima sfida in Serie A fra le due squadre. Di seguito le informazioni per vedere la partita Napoli-Cagliari in video streaming gratis e diretta live tv.

Il Napoli è la squadra con cui Walter Mazzarri ha avuto la miglior media punti in Serie A (1.8): per l’attuale tecnico del Cagliari 145 partite con i partenopei, con cui ha collezionato 73 vittorie, 42 pareggi e 30 sconfitte.

⚽ Dove vedere Napoli-Cagliari Diretta TV

Napoli-Cagliari diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Ricky Buscaglia, mentre il commento tecnico della gara è affidato a Alessandro Budel.

⚽ Napoli-Cagliari Streaming Gratis

Napoli-Cagliari streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Napoli-Cagliari Streaming Live: ultime notizie formazioni

Ballottaggio Rrahmani-Manolas al centro della difesa, Politano prende il posto di Lozano nel terzetto dietro Osimhen. In panchina scalpita Mertens, convocato anche Demme.

⚽ Le probabili formazioni di Napoli-Cagliari

Rientra Zappa dalla squalifica e si accomoda in panchina. Godin e Strootman sono pienamente recuperati e partiranno dall’inizio.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Lorenzo Insigne. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Malcuit, Manolas, Zanoli, Juan Jesus, Demme, Elmas, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna. Allenatore: Spalletti.

L’esordio di Piotr Zielinski in Serie A è stato proprio contro il Cagliari, nel dicembre 2012 con la maglia dell’Udinese; il centrocampista del Napoli ha realizzato in totale tre reti contro i sardi nel massimo campionato e ha fatto meglio solamente contro il Milan (quattro).

Cagliari (4-4-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni, Dalbert; Nandez, Marin, Strootman, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. A disposizione in panchina: Aresti, Radunovic, Ceppitelli, Walukiewicz, Altare, Deiola, Oliva, Pereiro, Grassi, Keita. Allenatore: Mazzarri.

Nelle ultime cinque trasferte di campionato João Pedro ha partecipato a cinque gol, grazie a tre reti e due assist, mentre nelle precedenti sette l’attaccante del Cagliari aveva realizzato solamente due marcature.

Arbitro: Piccinini di Forlì. Guardalinee: Vivenzi e M Rossi. Quarto uomo: Di Martino. Var: Massa. Avar: Di Iorio.

Alternative per vedere Napoli-Cagliari in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Napoli-Cagliari non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.